Diablo 4: Offene Beta startet heute, Blizzard warnt vor Wartezeiten

Ab heute Nachmittag haben alle Spieler die Möglichkeit, Diablo 4 auszuprobieren. Denn Blizzard lädt zur offenen Beta. "Alle" ist aber wohl Definitionssache, denn der Entwickler hat im Vorfeld bekannt gegeben, dass man wohl lange Zeit in der Warteschlange verbringen wird.

Lange Wartezeiten sind durchaus Absicht

Erwartet werden lange Wartezeiten, besonders am Freitag

Belastungstest: Wartezeiten sind Absicht

Vorbesteller durften bereits am vergangenen Wochenende testen

Community Manager warnt vor langer Wartezeit

Testphase vor offiziellem Release im Juni

Im Juni geht es zurück in die Hölle, denn Blizzard wird den lange erwarteten neuen vierten Diablo-Teil veröffentlichen. Zuvor soll das Spiel aber ausführlich getestet werden und das läuft in mehreren Phasen. Nach mehreren geschlossenen Tests öffnet Blizzard die Möglichkeiten zum offenen Vorabtest.Am vergangenen Wochenende gab es eine geschossene Beta für Vorbesteller, in den nächsten gut drei Tagen können alle Interessierten das Spiel ausprobieren. Denn zwischen Freitag, dem 24. März 2023, 17:00 Uhr und Montag, dem 27. März, 21:00 Uhr kann man ohne Einschränkungen auf Diablo 4 zugreifen.Doch wer spielen wird - und das werden zweifellos unzählige Gamer sein - muss sich darauf einstellen, dass er oder sie lange warten wird. Das dürfte wohl jedem klar sein, der schon einmal ein Blizzard-Spiel zum Start oder auch nach einem großen Update gespielt hat, der Entwickler warnt nun aber auch in einem Beitrag explizit davor.Community Manager Adam Fletcher schreibt dazu: "Wenn wir am Freitag die Tore wieder für alle öffnen, erwarten wir einen großen Andrang. Es wird zu langen Wartezeiten kommen, insbesondere am Freitag, wenn wir zum ersten Mal starten, und während der regionalen Spitzenzeiten."Bereits am vergangenen Wochenende konnte Blizzard einschätzen bzw. nun auch voraussagen, welche Kapazität man zur offenen Beta benötigen werde. Rappelvolle Server sind schließlich auch Sinn der Übung, denn bei der Beta handelt es sich vor allem auch um einen Belastungstest. Wartezeiten sind also durchaus Absicht, schreibt Fletcher: "Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es zwar frustrierend sein kann, wir aber Warteschlangen brauchen, um unsere Dienste einem Stresstest zu unterziehen, und wir sind dabei, sie so zu gestalten, dass sie eine gewisse Zeit lang vorhanden sind."