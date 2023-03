Diablo 4: Karte zeigt, wie gewaltig die Welt des Spiels sein wird

Am Wochenende konnten viele Gamer in die Welt von Diablo 4 reinschnuppern, denn Blizzard veranstaltete die erste und einzige offene Beta zum Spiel. Dabei konnten sie wohl erleben, dass Karte und Spielgebiet enorme Größe haben. Doch das ist kein Vergleich zum fertigen Spiel.

Diablo 4 wird wohl noch weiter wachsen

Zusammenfassung Diablo 4: Erste offene Beta veranstaltet

Karte und Spielgebiet enorm groß

Eindruck: Spiel vielleicht zu groß?

Interaktive Map veröffentlicht

Blizzard hat Potenzial, Gebiet auszudehnen

Ab 6. Juni verfügbar, vorbestellen möglich

Diablo 4 ist groß, sehr groß und vielleicht sogar zu groß. Diesen Eindruck konnte man in der jüngsten offenen Beta zweifellos bekommen. Denn das Spiel, das Anfang Juni offiziell erscheint, hatte durchaus lange Laufwege - und das bei einer Monsterdichte, die in Außengebieten durchaus etwas höher sein könnte.Wen die immense Größe von Diablo 4 bzw. der Beta gestört oder auch gefreut hat, der sollte sich darauf gefasst machen, dass das nichts im Vergleich zum fertigen Spiel sein wird. Denn das, was die Spieler zu sehen und erleben bekommen werden, ist weitaus größer als die ohnehin schon große Region der Beta.Via FextraLife bzw. einem Wiki ist nämlich vor Kurzem eine interaktive Map veröffentlicht worden (via Windows Central ), mit deren Hilfe sich das in der Beta spielbare Gebiet namens Fractured Peaks mit der Gesamtheit des östlichen Kontinents von Sanctuary vergleichen lässt. Und das ist, man kann es nicht oft genug erwähnen, gewaltig.Sieht man sich die gesamte Welt von Sanctuary an, dann kann man sich vorstellen, dass Blizzard enormes Potenzial hat, das spielbare Gebiet von Diablo 4 noch weiter auszudehnen. Und Erweiterungen sind zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich zu erwarten. Das liegt einerseits an früheren Teilen der Reihe sowie Erfahrungen mit anderen Blizzard-Spielen, andererseits am Umstand, dass Diablo 4 schon jetzt im Grunde ein MMO ist - und sich als solches für neue Gebiete anbietet und sogar aufdrängt.Davon selbst überzeugen kann man sich ab dem 6. Juni, wer das Spiel vorbestellt, der kann einige Tage früher loslegen - auch um langen Warteschlangen aus dem Weg zu gehen. Übrigens waren diese - anders als angekündigt - bei der offenen Beta kein großes Problem.