Diablo 4: Blizzard zeigt das Opening-Cinematic aus dem Spiel

Blizzard hat am Wochenende im Rahmen des IGN Fan Fest nicht nur die Termine für die Open Beta von Diablo 4 verraten, sondern zudem noch das Opening-Video des Spiels geteilt. Dieses soll Fans der Reihe schon einmal auf ihre Ankunft in Sanktuario einstimmen.Allzu viel zur Story verrät die Eröffnungssequenz dabei zwar leider nicht, das knapp vier Minuten lange Video weiß aber durch die typische Blizzard-Qualität und finstere Atmosphäre dennoch zu überzeugen. Unser Held ist mit seinem Pferd durch die eisigen Regionen von Sanktuario unterwegs. Mit der Nacht kommt eine große Gefahr, denn irgendetwas lauert in der Finsternis und tötet sogar das Pferd des Helden. Dieser kann sich zwar zu Fuß in eine Höhle retten, wirklich sicher scheint er dort aber nicht zu sein.Wie es weitergeht, können Fan möglicherweise bereits am ersten (17. bis 19. März) oder zweiten (24. bis 26. März) Beta-Wochenende herausfinden. Die finale Version von Diablo 4 erscheint dann schließlich am 6. Juni für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S