New World Beta: Neues Amazon-MMO zerstört Nvidia-Grafikkarten

Amazons neues Online-Rollenspiel New World kämpft in seiner aktuellen Beta-Phase mit technischen Problemen. Neben langen Warteschlangen melden sich vor allem Besitzer der Nvidia GeForce RTX 3090 zu Wort. Der Grund: Das MMORPG kann Grafikkarten zerstören.

Grafikkarte verschiedener Hersteller sterben den Hitzetod

Im offiziellen Forum und via Reddit häufen sich die Meldungen von zerstörten (engl. bricked) Grafikkarten der Nvidia GeForce RTX 3090-Baureihe, nachdem sich Spieler der erst gestern gestarteten Beta von New World widmen wollten. Viele von ihnen konnten das Online-Rollenspiel nicht einmal ausprobieren. Bereits in den Menüs und Warteschlangen soll es zu einer so starken Auslastung und Hitzeentwicklung der teuren GPUs gekommen sein, sodass diese wortwörtlich "frittiert" wurden. Ebenso berichten erste Tester von ähnlichen Problemen mit der beliebten RTX 3080.Wurde das Problem vorerst auf die FTW-Grafikkarten der GeForce RTX 3090 des Herstellers EVGA eingeschränkt, meldeten sich kurze Zeit später auch Besitzer entsprechender Gigabyte-Modelle mit der Nachricht über defekte Hardware. Bisher ist der verursachende Fehler noch nicht bekannt und ein offizielles Statement der Entwickler steht weiterhin aus.Ebenso ist fraglich, warum das Spiel scheinbar aktive Sicherheitsmechaniken der Grafikkarten aushebelt, die vor einer Zerstörung schützen sollten. Bis zu einer finalen Klärung empfehlen wir RTX 3090-Besitzern, der Beta-Phase von New World fernzubleiben, um einen Ausfall der Grafikkarte zu vermeiden. Die Neuanschaffung würde schließlich derzeit mit circa 2000 Euro zu Buche schlagen.Wer sich trotz der Warnung mit seiner Nvidia GeForce RTX 3090 nach Aeternum begeben möchte, der sollte bereits vor dem Beitritt der Warteschlange die Framerate drastisch reduzieren. Ein Begrenzung auf 60 FPS kann helfen, gilt aber aufgrund weniger Aussagen nicht als Allheilmittel. Die Chance, dass die Lüfter der Grafikkarte innerhalb kürzester Zeit auf 100 Prozent beschleunigen, die GPU-Temperatur jenseits der 80 Grad Celsius liegt und am Ende der Bildschirm schwarz wird, ist weiterhin gegeben. Sollten sich zu diesem Thema Neuigkeiten ergeben, werden wir unseren Artikel entsprechend aktualisieren.