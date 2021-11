Microsoft: Darum zwingt man Windows 11-Nutzer zum Edge-Browser

Microsoft führt unter Windows 11 eine Sperre für Drittanbieter-Software ein, die den Zwang zum Edge-Browser umgehen können und stattdessen in sämtlichen Bereichen des Betriebssystems den vom Nutzer gewählten Browser einsetzen. Jetzt erklären die Redmonder ihre Änderungen.

Der Grund: "End-to-End-Kundenerlebnisse" sollen erhalten bleiben

Programme wie der EdgeDeflector oder ab Werk vorhandene Tools des Mozilla Firefox-Browsers waren seit ihrer Einführung bekannte Methoden, um Microsofts Edge nahezu gänzlich von Aktionen innerhalb von Windows 11 auszuschließen. Ohne diese zwingt das Unternehmen seinen Nutzern weiterhin Edge und die eigene Suchmaschine Bing auf, unter anderem wenn diese unter Suchvorschläge oder Hilfeseite innerhalb des neuen Startmenüs oder der Widgets öffnen.Während sich die Beschwerden über die unnötig komplizierte Anpassung von Standard-Apps und -Browsern unter Windows 11 bereits häufen, schiebt Microsoft jetzt einen weiteren Riegel vor die Umgehungsmethoden. Was zuerst nach einem Bug innerhalb der kürzlich veröffentlichten Windows 11 Insider Preview ( Build 22494 ) im Dev-Kanal aussah, entpuppte sich schnell als offizielle Sperre für Drittanbieter-Apps wie den EdgeDeflector. Somit halten die Redmonder weiterhin am Edge-Zwang fest.Gegenüber The Verge nimmt Microsoft zum Thema Stellung: "Windows ermöglicht offen Anwendungen und Dienste auf seiner Plattform, einschließlich verschiedener Webbrowser. Gleichzeitig bietet Windows sowohl in Windows 10 als auch in Windows 11 bestimmte End-to-End-Kundenerlebnisse. Die Suche in der Taskleiste ist ein Beispiel für ein End-to-End-Erlebnis, das nicht für eine Umleitung vorgesehen ist. Wenn wir von einer unsachgemäßen Umleitung erfahren, geben wir eine Korrektur heraus."Die Entwickler von EdgeDeflector und Mozilla zeigen sich dahingehend wenig begeistert: "Die Menschen verdienen eine Wahlmöglichkeit. Sie sollten die Möglichkeit haben, einfach und problemlos Standardeinstellungen vorzunehmen, und ihre Wahl des Standardbrowsers sollte respektiert werden. Wir haben an einem Code gearbeitet, der Firefox startet, wenn das Microsoft-Edge-Protokoll für diejenigen Nutzer verwendet wird, die Firefox bereits als Standardbrowser ausgewählt haben. Nach der jüngsten Umstellung auf Windows 11 wird diese geplante Implementierung nicht mehr möglich sein."Seit der Grundsanierung des Edge-Browsers mit Hilfe der Chromium-Plattform hat Microsofts Alternative zu Google Chrome , Mozilla Firefox und Co. durchaus eine gute Stellung innerhalb der Windows-Nutzerschaft, doch ein Zwang scheint nicht der richtige Weg zu sein.Nun läuft das Unternehmen Gefahr, dass essentielle Windows 11-Funktionen, wie die Vorschläge im Startmenü oder die neuen Widgets, von vielen Nutzern ignoriert werden, da man diese in einer für sie fremden Umgebung öffnet.Es bleibt abzuwarten, ob Microsoft die Änderungen aus dem Dev-Kanal in die Beta sowie Release Previews und letztendlich in ein finales Windows 11-Update bringen wird.