Windows 11: Bilder zum Redesign der Your Phone-App aufgetaucht

Microsoft hat die Your Phone-App für Windows 11 überarbeitet und mit einem neuen Look ausgestattet. Die Anwendung passt sich jetzt an das auf dem Smartphone ausgewählte Wallpaper an. Nun ist ein erstes Bild sowie ein kurzes Video zu dem zukünftigen Design aufgetaucht.

Update kommt ohne neue Features

Der Screenshot und die Aufnahme wurden von Aggiornamenti Lumia gepostet. Mit dem neuen Design wurde die Anordnung einiger UI-Elemente geändert. Während die Benachrichtigungen nun am linken Rand zu finden sind, wurde die Navigationsleiste am oberen Bildschirmrand positioniert. Außerdem wurde der Look an das neue Betriebssystem angepasst. Für den linken Bereich wird das Hintergrundbild, das auch auf dem gekoppelten Smartphone ausgewählt wurde, verwendet. Das Feature lässt sich auch in der aktuellen Version nutzen.In der App kommen nun WinUI-Elemente, abgerundete Ecken und eine neue Farbpalette zum Vorschein. Aktuell werden die Neuerungen nur bei manchen Nutzern angezeigt. Wie im Clip von Aggiornamenti Lumia zu sehen ist, kann man zum neuen Design wechseln, indem man den entsprechenden Schalter umlegt.Neben den Änderungen am Design bringt das Update allerdings keine zusätzlichen Funktionen mit sich. Durch die neue Positionierung der Benachrichtigungen ist es in Zukunft jedoch schneller möglich, auf Textnachrichten zu antworten.Bisher haben die Entwickler noch keinen offiziellen Blog-Eintrag zu der neuen Version veröffentlicht. In der Vergangenheit hat das Redmonder Unternehmen neue Designs und Funktionen meistens zuerst mit einem kleinen Nutzerkreis getestet. Nachdem Insider die neue Version ausprobiert haben, dürfte Microsoft die Neuerungen dann auch an alle weiteren Nutzer ausliefern. Wann das der Fall sein wird, ist momentan aber noch nicht genau bekannt.