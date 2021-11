Vergleich: So unterscheidet sich Windows 11 SE von Windows 11

Microsoft hat vor Kurzem mit dem neuen Windows 11 SE ein abgespecktes Windows präsentiert, das für den Bildungsbereich und dort speziell für jüngere Schüler gedacht ist. Nun gibt es einige Hintergrund-Informationen zu dem OS und ein Vergleich mit anderen.

Microsoft Intune for Education

Kein Store-Support

Technische Daten Surface Laptop SE Windows 11 SE

Abmessungen: 11,17 x 7,6 x 0,70 Zoll

Gewicht: 1112 Gramm

Gehäuse: Vollkunststoffgehäuse, unlackiert

Physikalische Tasten: Einschalttaste und Lautstärketasten auf der Tastatur

11,6-Zoll-TFT-Display Auflösung: 1366 x 768 Pixel (135 PPI)

Bildseitenverhältnis: 16:9

CPU: Intel Celeron-Prozessor N4020; Intel Celeron-Prozessor N4120

Grafikkarte: Intel UHD-Grafik 600

Speicher: 4 GB oder 8 GB DDR4

64 GB oder 128 GB eingebettete MultiMedia-Karte (eMMC)

Sicherheit: Firmware TPM

Wi-Fi: 802.11ac (2x2), Bluetooth Wireless 5.0 LE

Akku: Bis zu 16 Stunden

1MP Frontkamera mit bis zu 720p, 30fps Video

Anschlüsse: 1 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x 3,5 mm Kopfhörer-/Mikrofonanschluss

Microsoft

Microsofts kommenden Windows SE ist im Grunde ein Chrome OS-Konkurrent. Das Betriebssystem wird eingeschränkte Funktionen bieten, steht nur für spezielle SE-Laptops zur Verfügung und hat viel geringere Hardware-Anforderungen als Windows 11 oder Windows 10 . Interessant sind aber die Unterschiede, die Windows 11 SE mitbringt. In einer Vergleichstabelle zeigt Microsoft, wo die Einschränkungen liegen und was das Betriebssystem zu bieten hat.Das Wichtigste ist, dass Windows 11 SE sich nur über die Cloud, und zwar mithilfe dem von Microsoft bereitgestellten Tool Intune for Education verwalten lässt. Das macht es Schulen leichter, die Geräte alle auf dem aktuellsten Stand zu halten und allen Schülern Anwendungen bereitzustellen.Ebenfalls geht aus der Tabelle hervor, dass nicht alle Apps mit Windows 11 SE kompatibel sind. Windows 10 und Windows 11 unterstützen UWP, PWA und Win32-Anwendungen. Windows 11 SE tut das laut der Tabelle nicht. Welche Apps genutzt werden können, wurde aber bisher auch über die Sonderseite von Microsoft zum neuen Windows 11 SE nicht genauer spezifiziert. Es gibt auf jeden Fall keinen Zugriff auf den Microsoft Store und für Schüler keine Möglichkeit, Apps selbst zu laden.Aus der Vergleichstabelle geht hervor, dass es keine Option für ein Upgrade von Windows 10 zu Windows 11 SE geben wird. Das SE-OS wird nur mit spezieller Hardware ausgeliefert, kann aber mit Intune auch auf dort installiert werden, wo bereits Windows 11 läuft.Windows 11 SE wurde ursprünglich bereits im Juli online geleakt und verspricht eine Reihe von Qualitätsverbesserungen für Schüler - vor allem den Offline-Work-Modus. So bietet Windows 11 beispielsweise Offline-Zugriff auf Microsoft Office-Anwendungen, was für Schüler, die keinen aktiven Internetzugang haben, definitiv von Vorteil sein dürfte. Es wird auch mit einer OneDrive-Integration ausgeliefert, sodass man Dateien lokal speichern und mit dem von Microsoft 365 abonnierten OneDrive synchronisieren kann, wenn man das nächste Mal eine Internetverbindung herstellt.