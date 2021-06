Digitales Impfzertifikat: Apotheken starten ab heute die Ausstellung

Der Deutsche Apothekerverband beginnt heute mit der Ausstellung von Zertifikaten für den digitalen Impfpass. Als Nachweis vollständiger Covid-19-Impfungen können sich Bürger ab sofort den QR-Code für die CovPass- und Corona-Warn-App von vielen Apotheken ausstellen lassen.

Webseite des Apothekerverbands derzeit überlastet

NextPit

Mit dem Startschuss der CovPass-App und einem Update der Corona-Warn-App besteht in Deutschland seit letzter Woche die Möglichkeit, einen digitalen Impfnachweis als Alternative zum klassischen gelben Impfausweis mit sich zu führen. Am heutigen 14. Juni geben nicht nur die Impfzentren und ausgewählte Hausärzte die passenden Zertifikate an vollständig geimpfte Bürger aus, sondern auch lokale Apotheken. Diese prüfen im Nachgang der zweiten Corona-Schutzimpfung den analogen Impfpass auf seine Korrektheit und übergeben den notwendigen QR-Code kostenlos an ihre Kunden.Bereits vor wenigen Tagen kündigte der Deutsche Apothekerverband (DAV) an, dass man das eigene Online-Portal " Mein Apothekenmanager " erweitert, um nicht nur nach Stellen für Covid-19-Schnelltests zu suchen, sondern auch nach Apotheken, welche das digitale Impfzertifikat ausstellen. Aufgrund der neuen Serviceleistung kommt es derzeit oft zu einer Überlastung der Webseite, weshalb Interessierte mit einer gewissen Wartezeit rechnen müssen, bis sich der Ansturm legt. Erhält man bei der Adresssuche den Fehler "502 Bad Gateway" oder "504 Gateway Time-Out", sollte man es später noch einmal versuchen.Für die Nutzung des digitalen Impfnachweis wird hierzulande die neue CovPass-App oder die bekannte Corona-Warn-App in ihrer aktuellsten Version benötigt. Die Apps stehen sowohl für Smartphones mit Apple iOS als auch für Geräte mit Google Android und der Huawei AppGallery zum Download bereit. In einer Anleitung zeigen wir euch, wie ihr den digitalen Impfpass mit Hilfe der CovPass-App einrichtet und welche Anlaufstellen euch abseits lokaler Apotheken zur Verfügung stehen, um das lang erwartete Impfzertifikat zu erhalten.Da sich das Projekt im Anfangsstadium befindet, sollte man seine Hoffnung auf eine schnelle Digitalisierung des Impfnachweises jedoch leicht herunterschrauben.