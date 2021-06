CovPass-App: Digitaler Impfnachweis für iOS & Android jetzt verfügbar

Neben der Corona-Warn-App steht nun die CovPass-App als digitaler Impfnachweis für Google Android und Apple iOS zum Download bereit. Die Ergänzung zum analogen gelben Impfpass entspringt dem Robert Koch-Institut und gilt als europaweit anerkannte Lösung.

CovPass-App: In wenigen Schritten zum digitalen Impfnachweis

EU-Zertifikat, Datenschutz und Anerkennung in Europa

Nachdem die in Deutschland eingesetzte Corona-Warn-App bereits zum Anfang der Woche per Update die Möglichkeit erhielt, als vollständig geimpfter Bürger einen digitalen Nachweis der Coronavirus-Schutzimpfung mit sich zu führen, folgt das Robert Koch-Institut (RKI) nun mit CovPass. Die von der EU abgesegnete Lösung trennt den Covid-19-Impfnachweis von der Risikoermittlung bei möglichen Corona-Begegnungen und gilt als reiner digitaler Impfpass ohne Zusatzfunktionen.Zur Nutzung der CovPass-App wird ein passendes Zertifikat über den vollständigen Impfschutz in Form eines QR-Codes benötigt. Dieser wird derzeit vorrangig von Impfzentren, Krankenkassen und ab dem 14. Juni 2021 auch von lokalen Apotheken ausgestellt. Für die Nutzung der App ist laut RKI keine Registrierung oder E-Mail-Adresse notwendig und sämtliche Daten sollen einzig und allein lokal auf dem Smartphone gespeichert und entsprechend verschlüsselt werden.Bei einer Kontrolle des digitalen Impfnachweises werden den Prüfern lediglich der Impfstatus, der Name und das Geburtsdatum des Nutzer angezeigt. "Mit der App kann auch der Impfschutz anderer Personen (zum Beispiel Familienangehörige) auf dem Smartphone nachgewiesen werden.", so das RKI in seiner Beschreibung. Der digitale Impfpass wird seitens der Bundesregierung lediglich als Ergänzung zum klassischen gelben Impfausweis angesehen und soll diesen wenn überhaupt nur auf lange Sicht ersetzen.Das von CovPass verwendete Zertifikat entspricht den Vorgaben der Europäischen Union und kann somit theoretisch von Prüfern in sämtlichen Mitgliedsstaaten ausgelesen werden. Ob der Impfnachweis per App bei Aktivitäten und Reisen außerhalb der EU ebenfalls anerkannt wird, ist fraglich. Hier dürfte es sich weiterhin empfehlen, den gelben Impfpass mitzuführen, in dem entsprechende Covid-19-Impfungen hinterlegt sind. Dieser ist in den meisten Fällen über die Weltgesundheitsorganisation international anerkannt.Die CovPass-App kann ab sofort im Apple App Store , bei Google Play und auch in der Huawei AppGallery auf kompatible Smartphones heruntergeladen werden.