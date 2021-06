Anleitung für CovPass: So richtet Ihr den digitalen Impfpass ein

Ab sofort ist CovPass in Deutschland verfügbar. Mit dem digitalen Impfausweis lässt sich eine Schutzimpfung gegen Covid-19 nachweisen. Wir zeigen, wie Ihr die CovPass-App einrichtet.

CovPass für Euer Smartphone herunterladen

QR-Code(s) in CovPass einscannen

Wo bekomme ich den QR-Code für CovPass her?

Vermutlich seid Ihr schon selbst draufgekommen, aber ja: Ihr braucht als erstes die CovPass-App für Euer Smartphone. Hier findet Ihr die dazugehörigen Links für Android , iOS sowie für die Huawei App Gallery.Sobald Ihr die App auf Eurem Smartphone installiert habt, müsst Ihr nur noch den QR-Code einscannen. Wichtig: Es handelt sich dabei nicht um den QR-Code auf dem kleinen Sticker, den Euch der Arzt in Euren gelben Impfpass geklebt hat. Idealerweise habt Ihr einen separaten Zettel mit dem QR-Code erhalten. Falls nicht, findet Ihr weiter unten im Artikel Abhilfe.Zur CovPass-App könnt Ihr mehrere Impfungen beziehungsweise Impf-Zertifikate hinzufügen. Dazu klickt Ihr einfach auf das Plus-Symbol im unterem Bildschirmrand (linker Screenshot) und dann auf den Button "QR-Code scannen" (mittlerer Screenshot). Erlaubt Ihr der App dann den Zugriff auf die Kamera, könnt Ihr den Code einscannen.Es ist übrigens möglich, mit der CovPass-App mehrere Codes einzuscannen und zu speichern. Das ist beispielsweise praktisch, um Impfnachweise für Eure Kinder, Eltern oder Großeltern einzuspeichern, falls diese kein eigenes Smartphone besitzen.Idealerweise bekommt Ihr den QR-Code für CovPass direkt zusammen mit Eurer zweiten Impfung. Allerdings läuft dieser Prozess erst in den nächsten Tagen und Wochen an. Solltet Ihr schon Eure Zweitimpfung erhalten und noch keinen Code bekommen haben, dann kommt Ihr hier weiter: