Corona-Warn-App: Update bringt digitalen Impfpass

Viel wurde über die Corona-Warn-App geschimpft und zuletzt war es trotz sinnvoller Updates eher ruhig geworden um die App aus deutschen Landen. Jetzt aber gibt es mal wieder gute Neuigkeiten: Denn noch bevor der digitale Impfnachweis der EU mit dem Start der CovPass-App am nächsten Montag erfolgt, integriert ein Update diese Funktion bereits in die Corona-Warn-App.Heute ist das europäische Impfzertifikat vom EU-Parlament durchgewunken worden. Wie in der EU üblich müssen die Mitgliedsstaaten noch zustimmen, aber schon jetzt ist die Hoffnung groß, dass dieses Zertifikat das Reisen erleichtert und gleichzeitig weitere Infektionswelle verhindert.Mit CovPass wird es in Deutschland künftig eine eigene App für dengeben, die ab der nächsten Woche bereits genutzt werden, kann. Ärzte und Apotheken werden künftig in der Lage sein, Euren Impfnachweis zu digitalisieren. Das geschieht, indem der bei der Impfung gehaltene QR-Code gescannt wird. Der Impfschutz wird dann lokal auf dem Handy gespeichert und kann dann bei Gelegenheit als QR-Code vorgezeigt werden.Wie das Bundesgesundheitsministerium angibt, werden auch andere Apps neben der "CovPass"-App die entsprechende Funktion integrieren können. Bei der Corona-Warn-App ist das bereits geschehen, denn mit dem Update auf Version 2.3 wurde der digitale Impfnachweis integriert.Bis das automatische Update auf dem Smartphone erfolgt, kann es eventuell noch ein paar Tage dauern, aber wer jetzt schon manuell die Corona-Warn-App aktualisiert, findet die neue Version sowohl im Google Play Store für Android als auch im Apple AppStore für iOS vor.Die CovPass-App wird durch die Integration der Funktion in die Corona-Warn-App aber nicht automatisch obsolet. Vielmehr steckt dahinter die Idee, eventuelle Hemmschwellen zu vermeiden, die es bei der Corona-Warn-App durch das Tracking-Feature gibt.Die CovPass-App selbst hat keine Kontaktverfolgungsfunktion und wird zudem negative Testergebnisse und überstandene Infektionen dokumentieren können. Das macht die App für diejenigen interessant, die die Corona-Warn-App aufgrund des Tracking-Features meiden.Wer mag, kann sich den Impfnachweis aber auch ausdrucken lassen und ihn gegebenenfalls in Papierform vorlegen.Es ist schon eine Weile her, dass wir über die Corona-Warn-App geredet haben. Grund genug, mal wieder in die Runde zu fragen: Nutzt Ihr die App und/oder plant Ihr, die CovPass-App zu nutzen? Seid Ihr geimpft und würdet von so einem digitalen Impfnachweis direkt profitieren, oder hat es mit der Impfung bei Euch noch nicht hingehauen?