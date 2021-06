Wo bekomme ich den QR-Code für CovPass und Corona-Warn-App her?

Wo bekommt man den QR-Code für den digitalen Impfausweis CovPass oder für die Corona-Warn-App? Wir erklären Euch, wie Ihr an den QR-Code kommt. Außerdem zeigen wir Euch, wie Ihr mit dem QR-Code die beiden Apps einrichtet.

Option 1: QR-Code beim Arzt oder Impfzentrum erhalten

Option 2: QR-Code in der Apoktheke generieren lassen

Option 3: Warten und QR-Code per Brief bekommen

Corona-Warn-App und CovPass herunterladen

Nextpit

Um den QR-Code für den digitalen Impfausweis zu bekommen, gibt es drei Möglichkeiten:Der Arzt oder das Impfzentrum, wo Ihr die Impfung beziehungsweise die Zweitimpfung erhalten habt, kann Euch den Code nachträglich ausstellen. Ruft auf jeden Fall vorher beim jeweiligen Arzt oder Impfzentrum vorher an, ob bereits alles vorbereitet ist. Ein Anruf bei der Berliner Impf-Hotline zeigt, dass es aktuell noch nicht klappt - weder mit der Ausstellung direkt im Anschluss an die Impfung oder dem nachträglichen Ausdrucken der Codes. Man wartet hier noch auf finale Informationen vom Senat.Wenn Ihr Eure zweite Impfung noch nicht erhalten habt, dann soll es aber künftig ganz einfach funktionieren: Theoretisch bekommt Ihr dann nämlich zusammen mit dem zweiten Sticker im alten, gelben Impfpass auch gleich einen Zettel mit dem QR-Code. Diesen müsst Ihr dann einfach über die Corona-Warn-App beziehungsweise die CovPass-App einscannen und könnt den alten, gelben Impfpass zu Hause lassen.Für viele Geimpfte dürfte die zweite Option die einfachere sein: Ihr könnt Euch den QR-Code nämlich auch in vielen Apotheken generieren lassen. Wie das offizielle Portal der deutschen ApothekerInnen berichtet , wird dies ab dem 14. Juni möglich sein.Eine gesetzliche Verpflichtung für die Apotheken, an der Aktion teilzunehmen, gibt es übrigens nicht. Ihr könnt aber ab kommende Woche auf der Website mein-apothekenmanager.de Apotheken in Eurer Nähe finden, die Euch bei Vorlage des gelben Impfausweises einen QR-Code ausstellen.Wenn das Flugzeug nach Malle nicht gerade wartet, dann ist womöglich Option 3 die einfachste. Seid Ihr bereits zweimal geimpft und habt bei der Zweitimpfung noch keinen Code erhalten, dann sollte dieser in den kommenden Tagen bis Wochen per Post bei Euch eintrudeln; zumindest, wenn Ihr in einem Impfzentrum geimpft wurdet.Hier findet Ihr die Corona-Warn-App und CovPass zum Download:Und natürlich ist das Thema Corona-Impfung ein hochemotionales. Wir möchten Euch darum bitten, in den Kommentaren sachlich und beim Thema zu bleiben.