Windows 10: Sun Valley-Update der Oberfläche wird runde Ecken bieten

Im vergangenen Jahr war es rund um Windows 10 verhältnismäßig still. Die neuen Features, die das Betriebssystem spendiert bekommen hat, waren eher übersichtlich. Doch dieses Jahr dürfte es wieder mehr Interessantes geben, allen voran in Sachen Design.

Intern als "Windows 10++" bekannt

Windows 10 ist bereits gut fünf Jahre alt und das Betriebssystem läuft eigentlich schon lange im Wesentlichen ohne Probleme. Nach dem Motto "Never change a running system" besteht für Microsoft auch kaum ein Grund, neue Features zu erzwingen. Entsprechend waren die letz­ten "großen" Updates auch nicht besonders aufregend.Dieses Jahr könnte sich hingegen wieder einiges ändern, zumindest optisch. Denn die Red­mon­der bereiten derzeit eine überarbeitete Oberfläche vor, diese wird unter dem Code­na­men Sun Valley entwickelt. Dieses neue Interface schlägt ein Stück weit die Brücke zu Windows 10X, damit wird das reguläre Windows 10 ein ähnliches Action Center sowie auch abgerundete Ecken bekommen.Wie Windows Latest berichtet, lautet die interne Bezeichnung für das Sun Valley-Update "Windows 10++" und soll eine "beeindruckende visuelle Verjüngungskur" des Be­triebs­sys­tems bieten. Die ersten Sun Valley-Builds sind auch bereits verfügbar, fertig ist Microsoft damit aber noch (lange) nicht.Entsprechend gibt es immer wieder auch Experimente, die mal intern, mal öffentlich getestet werden. Irgendwo dazwischen liegt eine neuer Prototyp, der eine Flag mitbringt, die auf Wunsch "smooth out the corners" ausführt, also die Ecken von Fenstern glättet.Die Flag heißt "RoundedWindowCornersPrototype" und betrifft nicht nur die Fenster des Betriebssystems, sondern auch das Startmenü, UWP-Apps, Info-Center, die Einstellungs-App und andere "moderne" Bereiche. Wie es heißt sind die Änderungen subtil, aber auf­fal­lend und sollen Windows 10 ein aufgefrischtes Erscheinungsbild verpassen, das besser zu anderen Betriebssystemen passt.