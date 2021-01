Windows 10X wurde nun auf dem Surface Pro 7 zum Laufen gebracht

Microsoft "neues" Betriebssystem ist längst kein Mysterium mehr, es gibt Vorab-Builds, mit denen man das modulare Windows aus­pro­bie­ren kann. Diese sind zwar vor allem für VMs vorgesehen, das hindert aber nie­manden daran, Windows 10X auf diversen Geräten zu installieren.

Windows 10X auf dem Surface Pro 7

Windows 10X ist bereits vor einigen Tagen von Enthusiasten auf Geräten installiert worden, die Microsoft nicht unbedingt selbst dafür vorgesehen hat, darunter Surface Go LTE und sogar das Smartphone Lumia 950 XL. Das ist natürlich vor allem deshalb möglich oder fast so etwas wie sinnvoll, weil Windows 10X für Touch-Bedienung optimiert ist.Es ist nicht das erste Mal, dass sich Microsoft an einem Touch-freundlichen Betriebssystem versucht, das machten die Redmonder etwa mit Windows (8) RT sowie "Special Editions" wie Windows 10 S. Nun hat Microsoft aber ein Betriebssystem nahezu von Grund auf Touch hin optimiert, schließlich war Windows 10X ursprünglich in erster Linie für das Surface Neo vorgesehen.Das weckt natürlich die Neugier von Bastlern und Tüftlern und erklärt, warum nun neuerlich jemand versucht, Windows 10X auf einem Touch-Gerät zu installieren. Konkret hat der Entwickler XDeltaXForce per Twitter ein Video veröffentlicht, das Windows 10X auf einem Surface Pro 7 zeigt (via MSPowerUser ).Die größte Herausforderung bei solchen Experimenten sind meistens die Treiber, diese funktionieren laut XDeltaXForce auch weitgehend fehlerfrei, einzige erwähnenswerte Ausnahme ist der G-Sensor sowie der Audio-Treiber, der einen Registry-Patch erforderte.Das bedeutet aber auch nicht, dass Windows 10X auf dem Microsoft-Hybrid-Tablet fehlerfrei läuft, im Gegenteil, der Build ist und läuft einigermaßen buggy. Dafür stellte XDeltaXForce fest, dass die Akkulaufzeit auf dem Niveau von Windows 10 liegt.