Vorsicht: Windows 10 Patchday-Update für v2004 verursacht BSOD

Updates, die Microsoft für Windows 10 zum Patchday veröffentlicht hat, stehen im Verdacht mehr Probleme zu verursachen, als dass sie sie beheben. Laut Nutzer-Erfahrungen verlangsamt sich die Leistung und es gibt gehäufte Abstürze.

Leistungs- und Netzwerkprobleme

Die Probleme mit nicht-sicherheitsrelevanten Updates, die Microsoft für Windows 10 ver­öffentlicht, reißen nicht ab. Immer wieder gibt es nach der Veröffentlichung solcher Aktualisierungen - und manchmal auch nach den Patchday-Updates, bei denen sicherheits­relevante Aktualisierungen verteilt werden - Warnmeldungen von Nutzern, die nach der Installation mehr Probleme mit ihren Systemen haben als zuvor. Jetzt ist es ebenso nach dem Update KB4566782. Die Problemmeldungen häufen sich jetzt, nachdem immer mehr Nutzer das Update installiert haben und so nun auf die Fehler treffen.Der Auslöser sollen dabei das Patchday-Update für die Windows 10 Version 2004 (KB4566782) sein. Enthalten waren dabei verschiedene Sicherheitsfixes, darunter ein Sicherheitspatch für Eingabegeräte wie Maus, Tastatur oder Stift. Nachdem zunächst Nutzer sich beschwerten, dass sie das Update nicht installieren konnten, folgen jetzt Berichte über häufige Blue Screen of Death oder Green Screen of Death Fehler. Zudem findet man Problembeschreibungen in Zusammenhang mit bestimmter Hardware, vor allem von Lenovo. Ob es dahingehend Untersuchungen von Microsoft oder Lenovo gibt, ist derzeit nicht bekannt.Weitere häufig genannte Fehler betreffen eine Verlangsamung des Systems, eine erhöhte Startzeit, niedrigere fps-Zahlen in Spielen, nicht funktionierende externe Festplatten und ein langsamer Datei-Explorer. Häufig friert dabei der Bildschirm einfach ein.Bei Microsoft selbst ist in der Knowledge Base noch nichts von den bekannten Problemen zu lesen. Dort wird lediglich über einen Fehler in Verbindung mit Apps wie Excel informiert.