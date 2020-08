Alle Infos zum Microsoft August Patch-Day für Windows

Microsoft hat den August Patch-Day eröffnet und neue Updates für alle Windows-Versionen heraus­gegeben. Neben Patches für die aktuellen Windows 10-Versionen und deren Vorgänger gibt es Updates für Windows 8.1 . Alle Infos findet ihr in diesem Artikel.

Sicherheitsrelevante Änderungen

Windows 10 Versionen:

Windows 10 Version 2004, KB4566782 (Build 19041.450)

Windows 10 Version 1909, KB4560960 (Build 18363.1016)

Windows 10 Version 1903, KB4565483 (Build 18362.1016)

Windows 10 Version 1809, KB4565349 (Build 17763.1397)

Windows 10 Version 1803, KB4571709 (Build 17134.1667)

Windows 10 Version 1709, KB4571741 (Build 16299.2045)

Windows 10 Version 1703, KB4571689 (Build 15063.2467)

Windows 10 Version 1607, KB4571694 (Build 14393.3866)

Windows 10 Initiale Version 1511, KB4571692, OS Build 10240.18666

Sicherheits-Updates Windows 10 Mai 2020 Update (2004)

Highlights Sicherheits-Updates für die Verwendung von Maus, Tastatur oder Stift und andere externe Geräte

Verbesserung der Sicherheit, wenn Windows grundlegende Operationen ausführt

Updates für die Speicherung und Verwaltung von Dateien

Sicherheits-Updates für Microsoft Edge und Internet Explorer

Sicherheits-Updates bei der Verwendung von Microsoft Office-Produkte

Updates zur Überprüfung von Benutzernamen und Kennwörtern

Übersicht der Änderungen im Knowledge-Base-Artikel: KB4566782

Verbesserungen und Korrekturen

Behebt ein Problem in Anwendungen der Universal Windows Platform (UWP), das eine Single-Sign-On-Authentifizierung ermöglicht, wenn eine Anwendung nicht über die Enterprise Authentication-Funktionalität verfügt. Mit der Veröffentlichung von CVE-2020-1509 werden UWP-Anwendungen möglicherweise den Benutzer zur Eingabe von Anmeldedaten auffordern.

Sicherheitsupdates für die Microsoft Scripting Engine, Internet Explorer, Windows-Grafiken, die Microsoft-Grafikkomponente, den Windows-Kernel, die Windows-Eingabe und -Zusammenstellung, Windows Media, die Windows-Shell, Microsoft Edge Legacy, die Windows-Cloud-Infrastruktur, die Windows-Authentifizierung, die Windows-KI-Plattform, die Windows-Grundlagen, die Windows-Speicher- und Dateisysteme, den Windows Update Stack, Windows File Server und Clustering, die Windows Hybrid Storage Services, die Windows-App-Plattform und Frameworks, die Microsoft JET-Datenbank-Engine und Windows SQL-Komponenten.

Sicherheits-Updates für Windows 10 (aus 2019)

Highlights Sicherheits-Updates für Microsoft Edge und Internet Explorer

Sicherheits-Updates für die Verwendung von Maus, Tastatur oder Stift und andere externe Geräte

Updates zur Überprüfung von Benutzernamen und Kennwörtern

Verbesserung der Sicherheit, wenn Windows grundlegende Operationen ausführt

Übersicht der Änderungen im Knowledge-Base-Artikel: KB4565351

Verbesserungen und Korrekturen

Behebt ein Problem in Anwendungen der Universal Windows Platform (UWP), das eine Single-Sign-On-Authentifizierung ermöglicht, wenn eine Anwendung nicht über die Enterprise Authentication-Funktionalität verfügt. Mit der Veröffentlichung von CVE-2020-1509 werden UWP-Anwendungen möglicherweise den Benutzer zur Eingabe von Anmeldedaten auffordern.

Sicherheitsupdates für die Microsoft Scripting Engine, Internet Explorer, Windows-Grafiken, die Microsoft-Grafikkomponente, den Windows-Kernel, die Windows-Eingabe und -Zusammenstellung, Windows Media, die Windows-Shell, Microsoft Edge Legacy, die Windows-Cloud-Infrastruktur, die Windows-Authentifizierung, die Windows-KI-Plattform, die Windows-Grundlagen, die Windows-Speicher- und Dateisysteme, den Windows Update Stack, Windows File Server und Clustering, die Windows Hybrid Storage Services, die Windows-App-Plattform und Frameworks, die Microsoft JET-Datenbank-Engine und Windows SQL-Komponenten.

Sicherheits-Updates für Windows 10- Version 1809, 1803, 1709, 1703, 1607, 1507

Übersicht der Änderungen in den Knowledge-Base-Artikeln: KB4565349 (Version 1809), KB4571709 (Version 1803), KB4571741 (Version 1709), KB4571689 (Version 1703), KB4571694 (Version 1607) und KB4571692 (Version 1507).

Sicherheits-Updates Windows 8.1

Behebt ein Problem, das Sie daran hindert, einige .msi-Anwendungen zu installieren. Dies tritt auf, wenn ein Gerät durch eine Gruppenrichtlinie verwaltet wird, die den Ordner "AppData" in einen Netzwerkordner umleitet.

Behebt ein Problem in Anwendungen der Universal Windows Platform (UWP), das die Authentifizierung mit einmaliger Anmeldung (Single Sign-On) ermöglicht, wenn eine Anwendung nicht über die Fähigkeit zur Unternehmensauthentifizierung verfügt. Mit der Veröffentlichung von CVE-2020-1509 werden UWP-Anwendungen möglicherweise den Benutzer zur Eingabe von Anmeldeinformationen auffordern.

Behebt ein Problem im Microsoft Edge IE-Modus beim Öffnen mehrerer Dokumente von einer SharePoint-Website aus.

Behebt ein Problem im Microsoft Edge IE-Modus, das beim Browsen mit Ankerlinks auftritt.

Behebt ein Problem beim Laden von Browser Helper Objects im Microsoft Edge IE-Modus.

Behebt ein Problem, bei dem bestimmte Anwendungen, die auf die JScript Scripting Engine angewiesen sind, unter Last nicht mehr reagieren.

Sicherheitsupdates für die Windows-Anwendungsplattform und Frameworks, Windows-Grafik, Windows Media, Windows-Shell, Windows-Cloud-Infrastruktur, Windows-Authentifizierung, Windows-Kernel, hybrides Windows-Cloud-Netzwerk, Windows-Peripheriegeräte, Windows Netzwerksicherheit und Container, Windows-Speicher und Dateisysteme, Windows-Dateiserver und Clustering, hybride Windows-Speicherdienste, Windows-SQL-Komponenten, Microsoft Scripting Engine und Windows Remote Desktop.

Knowledge Base: KB4571703

Sicherheits-Updates Windows 8, Windows 7 und Windows XP

Behebt ein Problem, das Sie daran hindert, einige .msi-Anwendungen zu installieren. Dies tritt auf, wenn ein Gerät durch eine Gruppenrichtlinie verwaltet wird, die den Ordner "AppData" in einen Netzwerkordner umleitet.

Behebt ein Problem im Microsoft Edge IE-Modus beim Öffnen mehrerer Dokumente von einer SharePoint-Website aus.

Behebt ein Problem im Microsoft Edge IE-Modus, das auftritt, wenn Sie mithilfe von Ankerlinks browsen.

Behebt ein Problem beim Laden von Browser Helper Objects im Microsoft Edge IE-Modus.

Behebt ein Problem, bei dem bestimmte Anwendungen, die auf die JScript Scripting Engine angewiesen sind, unter Last nicht mehr reagieren.

Sicherheitsupdates für die Windows-Anwendungsplattform und Frameworks, Windows-Grafik, Windows Media, Windows-Cloud-Infrastruktur, Windows-Authentifizierung, Windows-Kernel, hybrides Windows-Cloud-Netzwerk, Windows-Peripheriegeräte, Windows-Speicher- und Dateisysteme, Windows Netzwerksicherheit und Container, Windows-Dateiserver und Clustering, hybride Windows-Speicherdienste, Microsoft Scripting Engine und Windows SQL-Komponenten.

Knowledge Base: KB4571729

Für Windows 8.1, Windows 8 und Windows 7

Die Updates werden allen Nutzern empfohlen, da sie Sicher­heits­lücken schließen und Ver­besser­ungen einführen. Alle Änder­ungen und ver­füg­baren Varianten für Desktop, Server oder HoloLens führt Microsoft im Windows-10-Update-Verlauf auf und hat dazu die ent­sprechenden Knowledge-Base-Artikel veröffent­licht. Wir haben die verfügbaren Updates zusammengestellt. Für folgende Windows-Versionen stehen neue Updates zur Verfügung:Die Sicherheits-Updates adressieren unter anderem die Microsoft Scripting Engine, die Windows App Plattform und Frameworks, den Windows Kernel, den Umgang mit Windows Peripheriegeräten und Windows Server.Wichtig für Nutzer der Windows 10 Version 1809: Microsoft hat auf­grund der Corona-Pandemie die Unter­stützung bis November 2020 ausgeweitet , es wird also weiterhin Sicherheits-Updates für alle Nutzer dieser Version geben.Zur Kontrolle, ob ihr die neueste Version installiert habt, hilft folgende Liste. Dort findet ihr jeweils die aktuellsten Build-Nummern für die einzelnen Windows-Versionen. Prüft eure installierte Versionsnummer mit dem Tastaturbefehl Windows + R, um den Ausführen-Dialog zu öffnen, die Eingabe "WinVer" ruft dann die Versionsanzeige auf.Das neueste Windows 10 Mai 2020-Update hat einen neuen Sicherheits-Patch erhalten. Die neue Build­nummer lautet 19041.450. Microsoft empfiehlt, dass vorab das neueste Service Stack Update (SSU / KB4570334 ) installiert ist, bevor das neueste kumulative Update (LCU) geladen wird.Das Sicherheits-Updates KB4566782 beinhaltet Qualitätsverbesserungen. Die wichtigsten Änderungen umfassen:Die beiden Windows-10-Versionen aus dem Jahr 2019 haben ein Update bekommen: Die neuen Build­nummern lauten 18362.1016 (für Version 1903 alias Mai 2019 Update) und 18363.1016 (für Version 1909 alias November 2019 Update). Microsoft empfiehlt, dass vorab das neueste Service Stack Update (SSU / KB4569073 ) installiert ist, bevor das neueste kumulative Update (LCU) geladen wird.Hinweis: Diese Version enthält auch Updates für Microsoft HoloLens (OS Build 18362.1074), die am 11. August 2020 veröffentlicht wurden. Das Sicherheits-Update KB4565351 enthält Qualitätsverbesserungen. Die wichtigsten Änderungen umfassen:Auch die älteren Windows 10-Versionen der Jahre 2015, 2016, 2017 und 2018 haben Sicherheits-Updates erhalten. Die Sicherheits-Updates enthalten Qualitätsverbesserungen.Die komfortabelste Möglichkeit für die Aktual­isier­ung von Windows 8.1 stellen die von WinFuture zusammen­ge­stellten Update-Packs dar, diese werden wir sobald als mög­lich frei­schalten und euch somit auf dem Lauf­enden halten. Wichtig ist dafür, dass der Windows Update-Dienst vor der Installa­tion abge­schaltet wird.Microsoft bietet den sogenannten Security-only-Patch und das Monthly Rollup-Update an. Das Monthly Rollup-Update KB4571703 enthält Verbesserungen und Korrekturen, die Teil des Updates KB4565541 (veröffentlicht am 14. Juli 2020) waren, und behandelt die folgenden Probleme:Der reguläre Support für Windows 8, Windows 7 und Windows XP ist bereits eingestellt. Die jeweils letzten offiziellen Patches beziehungsweise Service Packs findet ihr in unserem Download-Bereich Für Nutzer des erweiterten Supports (Extended Security Support, ESU) mit Volumenlizenzen von Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate oder Windows 7 Enterprise Versionen gibt es folgende Updates: Microsoft bietet den ESU-Kunden den sogenannten Security-only-Patch und das Monthly Rollup-Update an. Das Monthly Rollup-Update KB4571729 enthält Verbesserungen und Korrekturen, die Teil des Updates KB4565524 (veröffentlicht am 14. Juli 2020) waren, und behandelt die folgenden Probleme: