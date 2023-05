Alle Infos zum Microsoft Patch-Day für Windows 10/11 im Mai 2023

Microsoft hat soeben die Updates zum Patchday im Mai 2023 veröffentlicht. Die wohl wichtigste Meldung des Tages: Alle Editionen von Windows 10 , Version 20H2 gehen ab heute in Wartungs-Rente. Ansonsten gibt es vor allem Sicherheitsupdates und Leistungsverbesserungen.

Windows-11-Versionen zum Patch-Day Mai 2023

Für Windows 10 läuft in diesem Monat einiges anders

Windows 10 Versionen zum Patch-Day März 2023

Zusammenfassung Windows 10 Version 20H2 geht in Wartungs-Rente

Updates für Sicherheit & Stabilität, UUP-Verteilung

Windows 11 Version 22H2 & 21H2, KB5026372 & KB5026368

KB5026361 für Windows 10 Versions 20H2, 21H2, 22H2

21H2 EOS am 13. Juni 2023

Anleitungen, Tipps und Tricks

Alle Fragen umfassend beantwortet

Wie Eingangs erwähnt: Auch der Patchday im Mai dient vor allem dazu Verbesserungen an Sicherheit und Stabilität zu vermelden und zu verteilen. Auf den Patchday im Mai 2023 entfällt aber ein noch ganz anderer Stichtag: "Ab heute haben alle Editionen von Windows 10, Version 20H2, das Ende der Wartung erreicht", so Microsoft in seinem Messaging-Center. Im Anschluss erhaltet ihr Patch-Nummer, einen Überblick der frischen Features und alle weiteren wichtigen Informationen.Beim aktuelle Betriebssystem Windows 11 bringt der Patchday im Mai die beiden Updates KB5026372 (22H2) und KB5026368 (Version 21H2) mit. Damit klettern die Build-Nummern auf 22621.1702 beziehungsweise 22000.1936. Seit letztem Monat werden diese dank der neuen Unified Update Platform (UUP) effektiver verteilt.Microsoft stellt hier vor allem eine Anpassung der "Windows Update Settings" in den Vordergrund. "Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird Ihr Gerät priorisiert, um die neuesten nicht sicherheitsrelevanten Updates und Verbesserungen zu erhalten, sobald sie für Ihr Gerät verfügbar sind", so die Entwickler.Ein Blick in die Patchday-Release-Notes für Windows 10 Versions 20H2, 21H2, 22H2 (KB5026361) zeugt von den Anfangs erwähnten Anpassungen. "Alle Editionen von Windows 10, Version 20H2, werden heute, am 9. Mai 2023, außer Betrieb genommen.Nach dem heutigen Tag werden diese Geräte keine monatlichen Sicherheitsupdates mehr erhalten", so Microsoft. Hier folgen auch weitere wichtige Daten: Windows 10, Version 21H2 wird am 13. Juni 2023 dann die "End of Service"-Phase eintreten. Die größte Ladung an Updates erhält in diesem Monat Version 1809 (KB5026362).