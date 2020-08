Neues Windows 10-Insider-Build startet neue Datenträgerverwaltung

Microsoft hat nach den jüngst gemeldeten Problemen mit den internen Windows 10 Builds nun doch noch ein Update im Windows Insider Programm veröffentlicht. Neu ist dabei unter anderem die Daten­träger­verwaltung in den Einstellungen.

"Your Phone" für Insider

Weitere Änderungen und Verbesserungen

Wir aktualisieren das ALT + Tab-Verhalten mit Microsoft Edge-Registerkarten, so dass jetzt standardmäßig höchstens 5 Registerkarten angezeigt werden, anstatt der letzten Registerkarten. Wenn Sie dies irgendwann ändern möchten, können Sie dies unter Einstellungen > System > Multitasking tun.

Wir sind dabei, einen Abschnitt zum Web-Browsing in die Einstellungen aufzunehmen, Insider werden dies wohl bald sehen.

In Zukunft wird unter Ihre Info in den Einstellungen nur noch das derzeit aktive Profilbild angezeigt.

Aufgrund von Rückmeldungen schalten wir das ESENT-Warnereignis ID 642 aus.

Es ist jetzt möglich, den neuen Microsoft Edge als Ihre gewünschte Anwendung in Assigned Assess auszuwählen.

Wir haben Narrator aktualisiert, so dass Narrator jetzt bei Verwendung des Microsoft Pinyin IME in der Lage ist, Kandidatenzeichen/Wörter durch detaillierte Leseinformationen zu unterscheiden.

Da es Anfang der Woche noch hieß, dass man einen sogenannten Stopp-Fehler entdeckt hatte, der die Herausgabe eines neuen Builds unmöglich gemacht hatte, sollten Windows Insider jetzt vielleicht ein wenig vorsichtig sein. Das neue Build trägt die Versionsnummer 20197 und ist für alle Nutzer verfügbar, die sich für den Dev Channel entschieden haben. Microsoft gibt mit dieser Version nun die neue Datenträgerverwaltung in den Einstellungen für alle Insider im Dev Channel frei. Einige hatten bereits die Änderungen zu sehen bekommen ( wir berichteten ). Immer weitere Funktionen wandern in die Einstellungs-App, so nun auch die Verwaltung von Fest­plat­ten und Partitionen.Die neue Datenträgerverwaltung kann nun von allen Testern ausprobiert werden. In den Einstellungen findet man alle wichtigen Punkte unter Einstellungen > System > Speicher, dort klicken Sie auf Datenträger und Volumes. Hier sind nun Aufgaben wie das Anzeigen von Datenträgerinformationen, das Erstellen und Formatieren von Volumes und das Zuweisen von Laufwerksbuchstaben zu finden. Diese Änderung ist nicht das einzig neue in dem Release.Ebenso eine breite Verfügbarkeit erfährt jetzt die neue "Your Phone"-Anwendung. Das betrifft die Funktionen, die Microsoft in Kooperation mit Samsung Anfang August vorgestellt hatte.Laut den Release Notes für das neue Build gibt es noch viele weitere Verbesserungen. Dazu gehören laut Microsoft:Über weitere Änderungen, Fehlerbehebungen und auch zu den bekannten Problemen erfährt man wie immer mehr im Windows Blog