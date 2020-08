Microsoft läutet wichtige nächste Phase für Windows 10 20H2-Tests ein

Microsoft hat jetzt bestätigt, dass das neue Windows 10 20H2 nun bereit für kommerzielle Tests ist. ISOs und Previews im Beta- oder Release-Vorschau-Kanal stehen zwar bisher noch nicht zur Verfügung, könnten aber bald kommen.

Microsoft hat angekündigt, dass das Update 20H2 für Windows 10 Version 20H2 jetzt für kommerzielle Anwender zur sogenannten Vorabvalidierung verfügbar ist. Kommerzielle Anwender meint in diesem Zusammenhang Pro-Versionen, die über ein Mobile Device Management (MDM) oder andere Tools verwaltet werden. Diese Unternehmenskunden werden nun von Microsoft eingeladen, am Test für Windows 10 20H2 teilzunehmen.Microsoft hat damit den nächsten wichtigen Schritt vor der Freigabe der kommenden Windows Version 2009, auch bezeichnet als 20H2-Update, vollzogen. Wie die Windows-Managerin Aria Carley im Windows IT Pro Blog bekannt gegeben hat , folgt nun der Test von 20H2 für kommerzielle Partner. Damit können nun auch Interessierte aus dem Unternehmens-Bereich die Vorschau-Versionen für Windows 10 Version 2009 testen.Diesen Weg schlägt Microsoft immer erst ein, wenn die grundlegenden Arbeiten an den Insider-Builds abgeschlossen sind und man bereits einen bestätigten Releasetermin ins Auge gefasst hat.Damit dürfte nun auch klar sein, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die nächste Windows 10-Version frei verfügbar ist. Auf jeden Fall ist die Hauptarbeit an dem Feature-Update abgeschlossen und Microsoft kümmert sich jetzt mehr um die Feinschliff.Die Tests können vorerst nur über die Windows Update-Funktion gestartet werden, wobei sich die Tester im Insider-Programm im Beta- oder Release-Vorschau-Kanal befinden müssen, heißt es dazu in dem Blog-Beitrag. Aktuell stehen dort aber noch keine Previews zur Verfügung, die sollten nun aber bald nachgereicht werden. Neue ISOs hat Microsoft bisher ebenfalls noch nicht für die kommerziellen Anwender veröffentlicht.