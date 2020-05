Mai-Update für Windows 10: Das ist die Liste bekannter Probleme

Gestern hat Microsoft das Mai 2020-Update veröffentlicht und die ersten Nutzer haben es schon auf ihren Rechnern. Es gibt aber auch viele, die lieber noch etwas warten, weil Updates auch Fehler bedeuten. Und auch dieses Mal gibt es welche, die Liste dazu kommt von Microsoft selbst.

Kein Update, wenn Problem besteht

Schwierigkeiten beim Herstellen einer Verbindung zu mehr als einem Bluetooth-Gerät: Realtek und Microsoft haben Probleme mit Inkompatibilitäten mit einigen Bluetooth-Radios von Realtek. Hier kommt es zu Verbindungsproblemen, die Hersteller arbeiten bereits daran.

Fehler oder Probleme während oder nach dem Aktualisieren von Geräten mit Conexant ISST-Audiotreibern: Betrifft Windows 10-Geräte mit den gleichnamigen Treibern (Conexant ISST Audio oder Conexant HDAudio Driver), die dazugehörigen Dateinamen lauten bzw. reichen von uci64a96.dll bis uci64a231.dll mit Dateiversionen niedriger als 7.231.3.0.

Fehler oder Probleme während oder nach dem Aktualisieren von Geräten mit bestimmten Conexant-Audiotreibern: Bei Geräten mit bestimmten Treibern kommt es zu Hängern und Bluescreens, betroffen ist der Conexant HD-Audiotreiber (Versionen 8.65.47.53, 8.65.56.51 oder 8.66.0.0 bis 8.66.89.00 für chdrt64.sys oder chdrt32.sys).

Probleme bei der Verwendung der ImeMode-Eigenschaft zur Steuerung des IME-Modus für einzelne Texteingabefelder.

Die variable Aktualisierungsrate funktioniert auf Geräten mit Intel iGPU nicht wie erwartet: Intel und Microsoft haben Probleme bei der Nutzung von Monitoren mit Variable Refresh Rate (VRR), die an integrierte Grafikeinheit von Intel (iGPU) angehängt sind, gefunden. Wer VRR aktiviert, der kann diese nicht bei den meisten Spielen aktivieren, insbesondere bei DirectX 9.

Stop-Error beim Ein- oder Abstecken eines Thunderbold-Docks: Laut Intel und Microsoft kommt zu Abstürzen und Bluescreens, wenn Windows 10 Version 2004 mit bestimmten Einstellungen mit Thunderbolt-Docks nutzt. Betroffene Geräte haben zumindest ein Thunderbolt-Dock, eingeschalteten Kernel DMA-Schutz und deaktivierte Windows Hypervisor Platform.

Fehler oder unerwartete Neustarts für einige Geräte, die Always On, Always Connected verwenden: Bei Geräten, die das Always On, Always Connected-Feature verwenden, kann es unerwarteten Shutdowns oder Neustarts kommen.

Bei Geräten, die das Always On, Always Connected-Feature verwenden, kann es unerwarteten Shutdowns oder Neustarts kommen. Keine Mauseingabe bei Apps und Spielen, die GameInput Redistributable nutzen.

Probleme beim Aktualisieren oder Starten von Geräten, wenn aksfridge.sys oder aksdf.sys vorhanden ist.

Problem mit älteren Treibern für Nvidia-Displayadapter (GPU): Laut Nvidia und Microsoft kommt es zum Problemen mit der Kompatibilität, wenn bestimmte ältere Nvidia-Treiber (Version niedriger als 358.00) installiert sind, hier kommt es zu Abstürzen und Bluescreens.

Alles was du jetzt dazu wissen musst

Die Liste der bekannten Probleme ist nicht nur ein ständiger Begleiter während der Entwicklung, also bei Insider Builds, auch zum Start eines Updates veröffentlicht Microsoft eine solche Übersicht.Diese Bugs haben auch eine Auswirkung auf die Verteilung des Updates, denn Anwender bekommen es nur dann angeboten, wenn Microsofts Algorithmus zum Schluss kommt, dass es in der jeweiligen Hardware-Kombination auch sicher ist.Die Übersicht der "bekannten Probleme und Benachrichtigungen" ist auf der offiziellen Seite der Release-Informationen zu finden (via Ghacks ). Dort kann man auch eine ausführliche Beschreibung nachlesen, wir haben die bekannten Probleme in einer Kurzfassung zusammengefasst.In den meisten Fällen wurde beim Vorhandensein dieser Bugs die Verteilung des Mai 2020-Updates pausiert. Das betrifft natürlich den automatischen Rollout per Windows Update, man sollte aber auch davon absehen, eine manuelle Installation anzustoßen.