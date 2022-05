Windows 11: So flexibel lässt sich das Betriebssystem personalisieren

Sammlungen in Edge, flexibles Schreiben

Widgets und Windows-Design anpassen

Fenster schnell ordnen und andocken

In Windows 11 gibt es viele Möglichkeiten, die Nutzererfahrung an die eigenen Ansprüche anzupassen. Dazu zählen neben individuellen Designs und Hintergrundbildern natürlich auch die Anordnung von Programmfenstern oder Alternativen zur Texteingabe per Tastatur.Microsoft Edge ist der Standardbrowser von Windows 11 und bietet ab Werk die Funktion "Sammlungen", in der Nutzer Artikel, Textstellen oder Bilder sammeln und exportieren können. Dies ist etwa bei der Recherche nützlich. Aber auch ganz persönliche Rezepte-Sammlungen lassen sich so zusammentragen.Wer nicht klassisch mit Tastatur schreiben möchte kann (geeignete Hardware vorausgesetzt) Texte per Handschrift mit einem digitalen Stift festhalten oder ganz einfach diktieren. Über den Shortcutist jederzeit ein schneller Zugriff auf die Spracheingabe möglich.Widgets sind eine der größten Neuerungen in Windows 11. Diese kleinen Kärtchen zeigen dynamische Inhalte wie Nachrichten, den Wetterbericht kommende Termine und Aufgaben an. Für den schnellen Zugriff auf die Widgets gibt es einen eigenen Button in der Taskleiste. Alternativ führt die Tastenkombinationschnell zum Ziel.Die Einstellungen zur Personalisierung von Windows 11 sind nach einem Rechtsklick auf den Desktop über den Eintrag "Anpassen" im Kontextmenü zu finden. Neben der Wahl des Hintergrunds, Designs, von Akzentfarben und Effekten gibt es hier auch Möglichkeiten, den Sperrbildschirm, das Startmenü, die Taskleiste oder die Bildschirmtastatur zu verändern.Im Video geht Microsoft außerdem auf das Andocken-Feature von Windows 11 ein: Fährt man mit dem Mauszeiger über die Maximieren-Schaltfläche eines Fensters, erscheint eine Übersicht mit Vorschlägen, wie die geöffneten Fenster auf dem Bildschirm angeordnet werden können. Wer stattdessen einen Shortcut verwenden möchte, drückt stattdessen