Windows 11: So schaltet man einige versteckte Themes frei

Microsoft hat in Windows einige Themes versteckt, die sich nicht ohne Weiteres aktivieren lassen. Denn in den üblichen Einstellungs-Bereichen sind diese nicht zu finden. Wahrscheinlich sollen sie später nur in den Windows-Kopien für den Bildungsbereich freigegeben werden, worauf ihre Aktivierung hindeutet.Die Kollegen von Sempervideo zeigen euch hier, wie ihr die anderen Themes für euer Windows freischalten und nutzbar machen könnt: Dafür müsst ihr im Registry-Editor den Unterpunkt "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device" ansteuern. Hier wird nun ein neuer DWORD-Wert mit der Bezeichnung "EnableEduThemes" erstellt, dem nun noch der Wert 1 zugewiesen werden muss. Nach einem anschließenden Neustart lädt Windows die neuen Themes herunter und stellt sie in den Personalisierungs-Einstellungen bereit.