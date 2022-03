Windows 11: So kann man die Tabs im Explorer bereits ausprobieren

Microsoft arbeitet bekanntermaßen am Tab-Support für den Explorer. In den aktuellsten Test-Versionen, die im Rahmen des Insider-Programms bereitgestellt werden, ist die Funktion auch schon vorhanden - allerdings noch arg fehlerbehaftet. Die Kollegen von Sempervideo können aber einen Weg zeigen, wie man sie trotzdem schon nutzen kann.Hier hilft ein kleines Tool namens ViVe weiter, das von GitHub bezogen werden kann. Wie die Kollegen hier zeigen können, stellt dieses nach einem Start mit "vivetool addconfig 34370472 2" die Tabs in nutzbarer Form zur Verfügung. Allerdings sind auch hier noch nicht alle Möglichkeiten implementiert, so kann man die Tabs noch nicht verschieben oder aus einem Fenster herauslösen.