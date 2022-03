Windows 11: So lässt sich alte 16-Bit-Software direkt nutzen

Gelegentlich kommt man in Situationen, in denen man gern auf ältere Software zurückgreifen möchte. Das ist meist kein größere Problem, wenn diese erst einige Jahre alt ist. Schwierig wird es aber, wenn es sich um Anwendungen handelt, die noch sehr viel älter sind und beispielsweise noch für 16-Bit-Umgebungen geschrieben wurden.In einem solchen Fall kann man entweder auf ein entsprechendes Betriebssystem - beispielsweise Windows 3.11 - in einer virtuellen Maschine oder einen Emulator zurückgreifen. Die Kollegen von SemperVideo können aber auch die Software winevdm empfehlen, die es ermöglicht, alte Software direkt unter Windows 11 zu verwenden.