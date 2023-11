Chrome: Das sind die neun Feineinstellungen für das Werbetracking

Google Chrome - Schneller und sicherer Browser

Googles Geschäftsmodell beruht bekanntlich darauf, möglichst genaue Daten über die Interessen einzelner Nutzer zu sammeln und ihnen auf dieser Grundlage möglichst zielgenaue Werbeanzeigen zu präsentieren. Zumindest in einem gewissen Rahmen hat der Anwender aber aufgrund rechtlicher Regelungen auch Entscheiden, wie umfassend er Informationen über sich preisgeben will.Hierfür wurden durch Google in den jüngsten Chrome-Versionen auch einige neue Einstellungs-Optionen veröffentlicht. Diese werden von unseren Kollegen von Sempervideo vorgestellt. Um sie zu finden, geht man in den Browser-Einstellungen in den Bereich "Datenschutz und Sicherheit". Hier sind die neuen Unterpunkte im Bereich "Datenschutz bei Anzeigen" zu finden, wo ihre Funktionsweise auch erklärt wird.