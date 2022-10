Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook: Unboxing und erste Eindrücke

Mit dem Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook erscheint ein weiteres Tablet mit Chrome OS in Deutschland. Dieses tritt die Nachfolge des beliebten Duet Chromebook an und bietet im Vergleich zu diesen unter anderem einen deutlich schnelleren Prozessor und ein größeres Display. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat das Lenovo Duet Chromebook 3 ausgepackt, im Video teilt er außerdem seine ersten Eindrücke.Auf den ersten Blick sieht das Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook seinem Vorgänger sehr ähnlich. Es ist 7,9 Millimeter dünn, die Rückseite besteht größtenteils aus Metall. Schaut man genauer hin, fällt auf, dass die Übergänge von Display und Gehäuse nicht ganz so sauber sind wie bei teureren Geräten. Ansonsten fühlt sich das Tablet aber hochwertig an.Es gibt insgesamt zwei Lautsprecher, die aber weder eine besonders gute Tonqualität haben, noch besonders laut sind - so zumindest der erste Eindruck. Einen Kopfhöreranschluss gibt es nicht. Ein Kartenslot fehlt ebenfalls, allerdings gibt es gleich zwei USB-C 3.2 Gen. 1-Anschlüsse. Das haben nur wenige Tablets. Das Display ist 11 Zoll groß und es löst mit 2000 x 1200 Pixeln auf. Die Farbwiedergabe und Blickwinkel sind ordentlich, auch die Helligkeit ist mit 400 Nits in Ordnung.Im Inneren des IdeaPad Duet 3 steckt ein Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, je nach Modell gibt es dazu wahlweise 4 oder 8 GB RAM und 64 bis 256 GB internen Speicher. Wie ein Test mit Geekbench 5 zeigt, ist das Tablet dadurch deutlich schneller als sein Vorgänger und es übertrifft zudem das Asus Chromebook CM3 und das HP Chromebook x2.Dank Chrome OS verspricht Google Updates bis Juni 2029, außerdem können die meisten Android-Apps über den Google Play Store installiert werden. Schade ist, dass Netflix nicht in Full HD läuft. Hierfür ist das vorhandene Widevine-Level nicht ausreichend.Das Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook wird zusammen mit einem Tastatur-Cover ausgeliefert, welches magnetisch verbunden wird. Zwar kann mit einem Lenovo USI Pen 2 auf dem Bildschirm geschrieben werden, zum Lieferumfang gehört dieser aber leider nicht.