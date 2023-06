Erste Eindrücke: Google Pixel Tablet mit Stift und Dock ausgepackt

Ausstattung und Zubehör

Lange Zeit hatte Google kein eigenes Tablet mehr veröffentlicht, nun ist es aber wieder soweit: Das Pixel Tablet ist seit Kurzem in Deutschland erhältlich. Es kostet 679 Euro und lässt sich mit einem Dock auch als Smart Display verwenden. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat es ausgepackt und er teilt im Video seine ersten Eindrücke.Das Google Pixel Tablet besitzt ein 11 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln. Es ist mit 500 Nits ausreichend hell, die maximale Bildwiederholrate beträgt 60 Hertz. Zwar bietet Google keinen eigenen Stylus an, dennoch unterstützt das Tablet Eingaben mit einem USI-2.0-Stift.So wie bei den aktuellen Pixel-Smartphones arbeitet auch im Pixel Tablet ein Google Tensor G2-Chip. Diesem stehen 8 GB RAM zur Seite. Der interne Speicher ist wahlweise 128 GB oder 256 GB groß, erweiterbar ist dieser allerdings nicht. Zur weiteren Ausstattung gehören insgesamt vier Lautsprecher, eine acht Megapixel Kamera auf der Vorderseite und eine weitere Kamera auf der Rückseite mit derselben Auflösung. Es gibt einen Fingerabdruckleser, um das Tablet sicher sperren und entsperren zu können.Als Betriebssystem ist Android 13 vorinstalliert, welches von Google leicht angepasst wurde - beispielsweise gibt es am unteren Bildschirmrand eine Leiste für den schnellen Wechsel zwischen mehreren Apps. Eine weitere Besonderheit: Das Tablet lässt sich als Chromecast-Empfänger nutzen. Nutzer können so etwa Videos am Smartphone auswählen und auf dem Tablet abspielen. Vor allem in Kombination mit dem Dock könnte dieses Feature für einige Nutzer interessant sein.