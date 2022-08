Galaxy Chromebook 2 360: Neues 2-in-1 von Samsung im Hands-on

Das Galaxy Chromebook 2 360 ist ein neues Convertible von Samsung , welches sich also sowohl als Notebook als auch Tablet verwenden lässt und mit Googles Betriebssystem ChromeOS daherkommt. Was es über das Gerät zu wissen gibt, fasst unser Kollege Johannes Knapp in seinem Hands-on zusammen.Das Samsung Galaxy Chromebook 2 360 ist 287,9 x 206,6 x 16,9 Millimeter groß und wiegt 1,28 Kilogramm. Nutzt man das Gerät als klassisches Notebook, steht Nutzern eine Tastatur mit Touchpad und integrierten Maustasten zur Verfügung. Das Display hat eine Diagonale von 12,4 Zoll (31,5 cm, 2560 x 1600 Pixel) und unterstützt Touch-Eingaben. Klappt man den Bildschirm vollständig zurück, verwandelt sich das Chromebook 2 360 in ein Tablet. Einen Eingabestift gibt es allerdings nicht dazu.Im Inneren des neuen Chromebooks stecken ein Intel Celeron N4500, 4 GB RAM und 64 GB Flash-Speicher. Der Akku hat eine Kapazität von 45 Wattstunden und unterstützt schnelles Aufladen mit 45 Watt. Die Laufzeit gibt Samsung mit rund einem Arbeitstag an. Anschlussmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden und so gibt es insgesamt drei USB-Ports, einen Micro-SD-Steckplatz sowie einen klassischen Audioport.Das Samsung Galaxy Chromebook 2 360 ist ab sofort für rund 549 Euro erhältlich. Für 50 Euro Aufpreis gibt es zudem eine LTE-Variante.