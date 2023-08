Pixel Tablet mit Dock im Test: So gut ist das neue Tablet von Google

Gutes Display, auch für Draußen

Solide Performance

Dock fürs Smart Home inklusive

Google möchte künftig wieder auf dem Tablet-Markt mitmischen. Das Pixel Tablet soll dabei auch im Smart Home vieler Nutzer ein Zuhause finden, denn zum Lieferumfang gehört eine Dockingstation, welches das Tablet in ein Smart Display mit dem Google Assistant verwandelt.Mit einem Preis von rund 679 Euro ist das Google Pixel Tablet in einer Preisklasse mit dem Samsung Galaxy Tab S8 und dem Apple iPad Air und muss sich dementsprechend gegen diese behaupten können. Warum das aber nicht unbedingt funktioniert und für wen das Tablet trotzdem eine Empfehlung wert ist, weiß unser Kollege Andrzej Tokarski , der das Pixel Tablet getestet hat.Beim Design und der Verarbeitung gibt es keine größeren Überraschungen. Das Tablet sieht nach einem typischen Google-Gerät aus, das Gehäuse besteht vollständig aus Metall. Mit 8,1 Millimetern ist es zwar recht dick, die 493 Gramm sind jedoch für ein Tablet dieser Größe normal.Das Display ist 11 Zoll groß und es hat eine Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln. Es handelt sich um ein LC-Display mit 60 Hertz und 500 Nits. Auch die Farbwiedergabe kann überzeugen. Zwar bietet Google keinen eigenen Stylus für das Tablet an, dieses unterstützt jedoch USI-2.0-Stifte. Dieser ist für Notizen und Skizzen gut geeignet, im direkten Vergleich funktionieren der Samsung S-Pen oder Apple Pencil aber besser.Google verbaut im Pixel Tablet den hauseigenen Prozessor Tensor G2. Zusammen mit 8 GB RAM liefert das Tablet eine gute Performance und eignet sich für Spiele wie PUBG Mobile und Genshin Impact, selbst bei hohen Grafikeinstellungen. Mit dem Samsung Galaxy Tab S8 kann es leider trotzdem nicht mithalten.Wie bereits eingangs erwähnt, legt Google dem Tablet ein Dock bei. Mit diesem wird das Tablet magnetisch verbunden, wodurch es sich auch als Smart Display nutzen lässt. Zudem sind Lautsprecher in das Dock integriert, welche die Tonqualität, etwa beim Anschauen von Videos, noch einmal deutlich verbessern.