Windows 11 Moment 5: Das bietet das erste Feature-Update des Jahres

Microsoft hat vor einer Weile die Verteilung von Features-Updates über­arbeitet. Statt zwei großer Aktualisierungen pro Jahr können sich Nutzer nun auf häufigere, aber kleinere Updates freuen. Diese heißen u. a. Moment und bereits in den nächsten Tagen wird es Nummer 5 geben.

Verteilung von Moment 5 startet bald

Deinstallieren von Apps

Smarte Snap-Layouts

Einstellungen: In der Nähe teilen

Bildschirm wiedergeben

Win

K

Verbessertes Teilen

Copilot: Neue Position, aber ...

Verbesserungen für die Barrierefreiheit

So erhaltet ihr das Moment 5-Update

Das Moment 5-Update ist bereits fertig und kann auch schon über die Preview-Kanäle heruntergeladen und installiert werden. Für die Allgemeinheit wird es aber auch schon bald der Fall sein - wir werden diesen Beitrag natürlich aktualisieren, wenn Microsoft den Startschuss gegeben hat. Derzeit deutet alles auf einen (gestaffelten) Launch ab Ende Februar und eine breite Verteilung im März hin.Moment 5 wird in zwei Versionen bereitgestellt, und zwar für Windows 11 22H2 und 23H2. Die Features sind dabei weitgehend dieselben, Unterschiede gibt es also nur im "Fundament" des Betriebssystems. Nachfolgend stellen wir deshalb die wichtigsten Funktionen und Verbesserungen von Moment 5 vor.Eine wichtige Funktion ist eine Folge neuer EU-Gesetze. Denn die Europäische Union zwingt sechs IT-Unternehmen, darunter Microsoft, ihre Systeme zu öffnen. Das bedeutet, dass Nutzer mehr Alternativen und zusätzliche Freiheiten erhalten.Dazu zählt auch die Möglichkeit, mehr Anwendungen deinstallieren zu können, als es früher möglich war. Konkret wird es damit erstmals möglich sein, Apps wie Edge, Cortana , Kamera und Fotos komplett zu deinstallieren - das ist bisher aber (in der Release-Preview) nicht möglich.Die vielleicht wichtigste bzw. auffälligste Neuerung sind Smart Snap Layouts. Dabei handelt es sich um eine Ergänzung der bereits länger verfügbaren Snap-Vorschläge: Denn schon jetzt erhält man, wenn man mit der Maus auf das Maximieren-Symbol fährt, mehrere Vorschläge, wie man seine Fenster anordnen kann, etwa auf zwei Bildschirm-Hälften, eine Hälfte und zwei Viertel etc.Dabei kann man derzeit einen Startpunkt wählen, indem man das Maximieren-Symbol dieses Fensters auswählt und sich dann durch aufpoppenden Vorschläge durchklickt. Die neuen Snap Layouts nehmen einem diese Arbeit in gewisser Weise ab: Man kann die jeweiligen Apps mit einem Symbol erkennen, für die Auswahl sind die jeweils zuletzt angeklickten bzw. verwendeten Fenster relevant. Das erfordert zwar etwas Gewöhnung, kann aber absolut praktisch sein.Die praktische "In der Nähe teilen"-Funktion, die man in Anspielung auf den Mac als "AirDrop für Windows" bezeichnen kann, bekommt eine kleine, aber überaus feine Verbesserung. Denn man kann seinen PC nun speziell im Hinblick auf diese Funktionalität umbenennen.Die Wiedergabe des Bildschirms, die man persowie über die Schnelleinstellungen aktivieren kann, wird nun verständlicher beschrieben. Davon profitieren insbesondere Anwender, die dieses Feature noch nie genutzt haben.Das Interface für die Freigabe von Dateien, also im Wesentlichen das Teilen, wurde im Zuge von Moment 5 überarbeitet und bietet nun eine größere Anzahl an Apps, die über dieses Schnellmenü erreicht werden können, darunter WhatsApp, Gmail und Twitter.Microsoft setzt seit Monaten auf die KI-Karte, davon ist auch der neue Windows-Assistent Copilot betroffen. Dieser war bisher über ein Symbol in der Taskleiste erreichbar. Dieses öffnet ein Fenster auf der rechten Seite, über das man die Microsoft-Integration von ChatGPT und Dall-E erreichen kann. Dieses Symbol ändert nun seine Position und ist ganz rechts unten platziert worden - was angesichts des sich rechts öffnenden Fensters die logischere Position darstellt.Nach wie vor ein Wermutstropfen für europäische Nutzer: Der Copilot ist derzeit in der EU wegen einer Unvereinbarkeit mit dem Gesetz über digitale Märkte hierzulande nicht verfügbar. Immerhin: Das erspart den Anwendern auch die Werbung für den Copilot Pro, die in den Einstellungen zu sehen ist.Eine Funktion, die sich viele Nutzer schon lange wünschen, sind verbesserte Lösungen für Probleme mit dem Betriebssystem, und zwar mithilfe von Windows Update. In den Einstellungen findet man in diesem Bereich - konkret unter Erweiterte Optionen und Wiederherstellung - nun einen neuen Punkt, der auf die Schnelle Windows 11 neu installiert.Dabei behält man alle Dateien, Anwendungen und Einstellungen. Diese Funktion ist schon länger als Cloud-Neuinstallation verfügbar, sie ist nun aber leichter und intuitiver über den Windows-Update-Bereich zu finden.Wie fast immer werden auch die Zugänglichkeit-Features von Windows 11 verbessert, im Moment 5 betrifft das vor allem individuell einstellbare Kurzbefehle für Spracheingaben. Das kann man wohl am besten als Makros beschreiben, die durch ein bestimmtes Kommando ausgelöst werden.Außerdem hat Microsoft weiter die Vorlesefunktion, also den sogenannten Narrator, verbessert, so kann man nun neue natürlichen Stimmen vor dem Download per Vorschau ausprobieren.Windows 11 Moment 5 kann in den nächsten Tagen und Wochen über die Windows-Update-Funktion innerhalb der Ein­stel­lun­gen heruntergeladen und installiert werden. Sollte euch das Update nach dem offiziellen Startschuss nicht direkt angeboten werden, dürfte alternativ der Installationsassistent für Windows 11 helfen.Stellt darüber hinaus sicher, dass in euren Windows-Update-Einstellungen der Punkt "Erhalten Sie die neuesten Updates, sobald sie verfügbar sind" aktiv ist (siehe Screenshot oben), um Windows 11 Moment 5 schnellstmöglich zu erhalten.