Windows 11 Moment 5: Microsoft aktiviert neue Funktionen für alle

Standen die "Moment 5"-Funktionen unter Windows 11 bisher nur als optionales Update bereit, sorgt Microsoft mit dem April-Patch-Day jetzt für eine breite Verteilung. Der kürzlich veröffentlichte KB5036893-Patch aktiviert die neuen Features auf allen kompatiblen PCs.

Die breite Verteilung hat begonnen

Moment 5: Welche neuen Funktionen gibt es?

Zusammenfassung "Moment 5"-Funktionen nun breit über April-Patch verteilt

KB5036893-Patch aktiviert Features auf kompatiblen PCs

Funktionen für Windows 11, 23H2 und 22H2 verfügbar

Neue Möglichkeiten wie Deinstallation von MS-Apps

Smarte Snap Layouts und Windows-Copilot aktualisiert

Windows 11 24H2 Feature-Update für Herbst 2024 geplant

Diskussion um CPU-Anforderungen bei Version 24H2

Anlässlich des Patch-Dienstags im April startet Microsoft ab sofort mit der großflächigen Aktivierung der Windows 11 "Moment 5"-Funktionen. Zuvor waren diese bereits seit Ende Februar für alle Nutzer verfügbar, die über die Windows-Einstellungen manuell nach Updates gesucht oder die Option für schnellst­mögliche, nicht sicherheitsrelevante Aktualisierungen aktiviert hatten.Die neuen Funktionen gelten somit als obligatorisch, sollten sich Nutzer für die Installation des jüngsten KB5036893-Patches (Build 22631.3447) entscheiden. Sie stehen sowohl für Windows 11 23H2, als auch für die ältere Version 22H2 zur Verfügung. Falls nicht automatisch vom Betriebssystem angestoßen, erfolgt der Download über die Einstellungen und das Menü Windows Update.Obwohl es sich bei den "Moment 5"-Funktionen um ein vergleichsweise über­schau­bares Update handelt, zeigen wir in unserem Überblick alle Neuerungen im Detail. Zu diesen gehören unter anderem die Möglichkeit weitere Microsoft-Apps ab Werk deinstallieren zu können, neue "smarte" Snap Layouts zur Positionierung von Fenstern am Bildschirmrand sowie ein neuer Platz für den Windows-Copilot innerhalb der Taskleiste.Aktuell arbeitet Microsoft an Windows 11 24H2, dem diesjährigen Feature-Update. Während die ersten Insider-Previews bereits getestet werden können, wird mit einer breiten Verteilung im Verlauf des Jahres gerechnet - vermutlich im Herbst 2024. Derzeit geraten die Redmonder mit Version 24H2 allerdings vorrangig aufgrund höherer CPU-Anforderungen und App-Blockaden in die Schlagzeilen.