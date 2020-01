Microsoft Edge - Neuer Browser auf Chromium-Basis

Edge mit Chromium-Unterbau

Als Microsoft Edge 2015 zusammen mit Windows 10 veröffentlicht wurde, sollte der Browser den betagten Internet Explorer ablösen. Wirklich beliebt wurde Edge allerdings nie und blieb bei den weltweiten Nutzerzahlen stark hinter Alternativen wie Google Chrome und Mozilla Firefox zurück. Seit einiger Zeit arbeitet der Konzern daher an einer umfassenden Neu­ent­wicklung des Browsers auf Grundlage des quelloffenen Chromium-Projektes. Diese steht nun in der finalen Versionzum Download bereit.Microsoft gibt an, den neuen Edge-Browser automatisch über die Update-Funktion von Windows 10 zu verteilen, allerdings ist auch eine direkte Installation möglich. Zu beachten gilt, dass dabei die vorherige Version von Edge überschrieben wird, also nicht mehr nutzbar ist.Optisch erinnert der neue Edge an eine Mischung aus der alten Version des Browsers und Google Chrome, weshalb sich Nutzer beider Browser schnell zurechtfinden dürften. Webseiten lassen sich in mehreren Tabs darstellen und als Favoriten anlegen. Texte können vollständig oder teilweise vorgelesen werden und beim sogenannten "InPrivate-Browsen" löscht Edge Surf-Spuren nach dem Schließen der Anwendung. Mit dem Wechsel von der alten EdgeHTML-Engine zu Chromium verspricht Microsoft zudem eine verbesserte Performance beim Öffnen von Webseiten.Darüber hinaus möchte Microsoft Edge mit umfangreichen Datenschutzeinstellungen punkten. Hierbei können Nutzer in den Programmoptionen zwischen verschieden strengen Profilen wählen und beispielsweise unerwünschte Tracker blockieren. Microsoft Defender SmartScreen schützt außerdem vor schädlichen Webseiten und Downloads.Über die Einstellungen lässt sich das Aussehen von Microsoft Edge etwa mit einem Dark Mode anpassen, zudem können nicht benötigte Schaltfläche ausgeblendet werden. Die "Neuer Tab"-Seite ist ebenfalls individuell anpassbar und zeigt neben Favoriten und einem Schnellzugriff auf die Suchmaschine Bing auf Wunsch auch personalisierte Nachrichten an.Noch mehr Funktionen können durch Er­wei­terungen hinzugefügt werden. Diese lassen sich direkt im Microsoft Store finden und herunter­laden, alternativ lassen sich diese dank Chromium-Basis aber auch aus dem Chrome Web Store beziehen.Mit dem Start der finalen Version ist Microsoft Edge nicht nur in der hier zum Download angebotenen Version für Windows 10, sondern auch für Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Mac OS, Android sowie iOS erhältlich und kann auf der offiziellen Webseite für die jeweilige Plattform heruntergeladen werden. Praktisch: Über Nutzerprofile werden Passwörter, Favoriten und Einstellungen geräteübergreifend synchronisiert, sofern der Nutzer dies wünscht. Dazu genügt ein bereits vorhandenes Microsoft-Konto.