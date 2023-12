Nervige Pop-ups: Microsoft drängt Edge-Nutzer zur Bing-Suche

Microsoft gibt den Kampf nicht auf, mit oft nervigen Methoden seinen Edge-Browser und die Suchmaschine Bing zu bewerben. Aktuell be­rich­ten Edge-Nutzer vermehrt von aufdringlichen Pop-ups, die auf die Einstellung von Bing als Standard-Suchmaschine hinweisen.

Konnte Microsoft mit dem Wechsel auf die Chromium-Basis in den letzten Jahren viele Nutzer für den Edge-Browser gewinnen, scheinen die Redmonder die Gunst dieser immer weiter zu verspielen. In den letzten Monaten häuften sich die Meldungen über penetrante Werbung für die eigenen Dienste, vorrangig in der Kombination Windows 11 , Edge und Bing.Von aufdringlicher Bing-Werbung , die sich sogar über Spiele im Vollbildbetrieb legt, über nervige Umfragen bei Chrome-Downloads bis hin zu Aufforderungen , den Bing Chatbot zu nutzen, sobald Edge-Nutzer das KI-Tool Google Bard verwenden. In den USA geht man nun noch einen Schritt weiter, um Nutzer von "Microsofts empfohlenen Browser-Einstellungen" zu überzeugen.Über ein neues Pop-up fordern die Redmonder Edge-Nutzer dazu auf, Microsoft Bing als Standardsuchmaschine festzulegen. Gleichzeitig erweckt man dabei den Eindruck, als würde durch die Bestätigung der "Empfehlung" ein besserer Schutz beim Surfen gewährleistet werden, vor allem hinsichtlich möglicher Phishing- und Malware-Angriffe. Dabei geriert die KI-gesteuerte Bing-Suche erst im Herbst in Kontakt mit Malware-Banden Bisher scheinen die aufdringlichen Pop-ups lediglich in den Vereinigten Staaten aufzutreten. Es wäre jedoch durchaus denkbar, dass die Hinweise auf lange Sicht auch weltweit zu sehen sind. Für eine Zurückhaltung in Europa sprechen hingegen Microsofts Bemühungen , dem Digital Markets Act (DMA) der Eu­ro­pä­ischen Union (EU) zu entsprechen, der voraussetzt, den Edge- und Bing-Zwang der letzten Jahre deutlich zu lockern.