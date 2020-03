Microsoft stellt neue Funktionen für den Edge-Browser vor

Videos automatisch starten

Microsoft hat neue Funktionen für seinen Webbrowser Edge angekündigt. So wird der Browser künftig geöffnete Tabs in einer vertikal angeordneten Übersicht am linken Rand des Browsers anzeigen können. Dies soll die Übersicht vor allem dann verbessern, wenn viele Tabs geöffnet sind.



Ebenfalls im Video zu sehen ist eine Verbesserung bei der privaten Internetnutzung: Suchen im InPrivate-Fenster werden zwar über die Suchmaschine Bing ausgeführt, dabei jedoch nicht mit vorherigen Suchanfragen in Verbindung gesetzt. Microsoft plant, diese und weitere neue Features in den kommenden Wochen an die Nutzer zu verteilen.