Microsoft hat innerhalb von nur sieben Tagen zwei außerplanmäßige Sicherheitsupdates für seinen Edge-Browser veröffentlicht. Behoben werden dabei Schwachstellen, vor denen bereits das BSI warnt - das Risiko wurde als hoch eingestuft.

Zusammenfassung Microsoft veröffentlicht zwei Updates für Edge in einer Woche

BSI stuft Sicherheitsrisiko der Schwachstellen als hoch ein

Updates betreffen Chrome-Unterbau von Edge und Chrome selbst

Auto-Update für Edge und Chrome vorhanden, manuelle Installation möglich

Aktuelle Edge-Version trägt die Nummer 120.0.2210.77

BSI empfiehlt dringende Installation der Sicherheitsupdates

Details zu Schwachstellen werden erst nach breiter Update-Verteilung publik

Google berichtet über acht Schwachstellen, eine mit mittlerem Risiko

Microsoft veröffentlicht wenig Details zu Edge-Änderungen

Die neu entdeckten Sicherheitslücken sind im Unterbau von Edge, also im Chrome-Webbrowser, vorhanden. Die Warnung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, bezieht sich daher auf Chrome und auf Edge.Für beide Browser stehen auch schon Updates zur Verfügung. Beim BSI heißt es : "Ein entfernter, anonymer Angreifer kann mehrere Schwachstellen in Google Chrome und Microsoft Edge ausnutzen, um einen nicht näher spezifizierten Angriff durchzuführen."Wer den neuen Microsoft Edge nutzt, bekommt die Aktualisierung einfach als Auto-Update. Das gilt natürlich für Google Chrome ebenso. Alternativ lassen sich die neueste Version auch bei den Anbietern oder über das WinFuture-Downloadbereich herunterladen und manuell installieren. Wir haben euch beide Browser am Ende dieses Beitrags noch einmal verlinkt. Die neueste Edge-Version hat die Nummer 120.0.2210.77.Laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sollten die Updates dringend installiert werden. Ob es aktive Ausnutzungen der Schwachstellen gibt, ist derzeit nicht bekannt. Wie häufig wird man auf weitere Details zu den Sicherheitslücken warten müssen, bis der Großteil der Nutzer durch eine Aktualisierung abgesichert ist, um unnötige Risiken zu vermeiden.Im Sicherheits-Leitfaden werden die detaillierten Informationen zu den unter den CVE-Nummern geführten Schwachstellen nach und nach veröffentlicht. Das folgt regulär erst einige Zeit nach dem Release. Im Chromium-Blog von Google gibt es derzeit ebenfalls nur eine Liste der behobenen Schwachstellen ohne weiterführende Informationen.Google meldet insgesamt acht Sicherheitslücken, die von externen Sicherheitsforschern gemeldet wurden. Eine Schwachstelle wurde als mittel eingestuft. Alle anderen tragen das Risiko "hoch".Das Edge-Update bringt in der neuesten Version alle entsprechenden Änderungen. Auch über die einzelnen Änderungen für Edge ist derzeit noch wenig bekannt - das liegt daran, dass Microsoft außer den Benachrichtigungen für die einzelnen sicherheitsrelevanten Änderungen keine ausführlichen Veröffentlichungs-Notizen mit beifügt.Bei Microsoft kann man die Übersicht der Änderungen einsehen und in der Edge-Update-Historie nachverfolgen. Microsoft fasst sich derzeit aber auch kurz: "Microsoft hat den neuesten Microsoft Edge Stable Channel (Version 120.0.2210.77) veröffentlicht, in den die neuesten Sicherheitsupdates des Chromium-Projekts integriert sind.Dieses Update enthält das folgende Microsoft Edge-spezifische Update: CVE-2023-36878."