Microsoft bringt Bing Chat auch für Chrome und Safari an den Start

Microsoft testet die Integration in die beiden Browser derzeit bereits. "Wir bieten ausgewählten Nutzern den Zugang zu Bing Chat in Safari und Chrome als Teil unserer Tests mit anderen Browsern an", erklärte Microsoft-Sprecherin Caitlin Roulston in einer Stellungnahme gegenüber The Verge . "Wir freuen uns darauf, den Zugang auf noch mehr Nutzer auszuweiten, sobald unsere Standardtestverfahren abgeschlossen sind."Die aktuell verfügbare Test-Integration weist allerdings noch einige Beschränkungen auf. Während in Edge Prompts mit einer Länge von bis zu 4000 Wörtern möglich sind, geht in Chrome und Safari jeweils nur die Hälfte dessen. Außerdem wird eine Konversation mit dem Chatbot nicht erst nach 30, sondern bereits nach fünf Runden zurückgesetzt. Aktuell tauchen auch gelegentlich Pop-ups auf, mit denen der Nutzer aufgefordert wird, Edge herunterzuladen.Googles Konkurrenzprodukt Bard lässt sich bereits in anderen Browsern nutzen. Daher ist in Edge ein direkter Vergleich der beiden Technologien möglich - und in den meisten Fällen hat Microsoft hier die Nase vorn. Insofern ist es für die Redmonder natürlich wichtig, auch in den Browsern der Konkurrenz Präsenz zu zeigen, denn sonst scheitert man am Ende nicht an der eigenen Qualität, sondern daran, dass man nur in einem Nischen-Browser verfügbar ist.Eine zweite Neuerung dürfte die Freunde dunkler GUI-Umgebungen freuen: Microsoft setzt die Bing Chat-Oberfläche auch in einem Dark Mode um. Diese kann dann aktiviert werden, indem man beim Hamburger-Menü in der oberen rechten Ecke von Bing Chat die Option Erscheinungsbild auswählt und dann "Dunkel" oder "Systemstandard" anklickt.