Microsoft wirbt für Bing, wenn Nutzer per Edge Google Bard aufrufen

Microsoft hat mit Bing und der Unterstützung von ChatGPT ordentlich vorgelegt, das hat bei Google einen roten Alarm ausgelöst. Die Redmonder sind entsprechend zuversichtlich und scheuen sich auch nicht, direkt auf Konfrontationskurs mit der Google-KI Bard zu gehen.

"Vergleichen Sie Bing mit Bard"

Zusammenfassung Microsoft Bing auf dem Suchmaschinenmarkt relevanter dank ChatGPT.

Google reagiert mit Bard, Microsoft fordert Nutzer zum Vergleich auf.

Microsoft Edge zeigt Nutzern Hinweis, Bing mit Bard zu vergleichen.

Google-KI Bard noch in Preview-Phase, Vergleich nicht für alle möglich.

Microsoft Bing ist dank der Unterstützung von ChatGPT plötzlich auf dem Radar vieler Nutzer gelandet und dem Redmonder Konzern gelang es regelrecht über Nacht, zu einer relevanten oder relevanteren Kraft auf dem Suchmaschinenmarkt zu werden. Das hat bei Google so etwas wie Panik ausgelöst. Diese hatte zur Folge, dass die Kalifornier die Entwicklung und Veröffentlichung von Bard beschleunigten - vielleicht sogar zu sehr, denn wirklich überzeugen konnte die Google-KI bei der Vorstellung nicht.Mittlerweile ist Microsoft offenbar so zuversichtlich, dass man Google weit voraus ist, dass man Nutzer explizit auffordert, die beiden Dienste zu vergleichen. Denn all jene Anwender, die per Microsoft Edge die Seite von Google Bard aufrufen, bekommen in der Adressleiste des Browsers einen Text, der ihnen mitteilt: "Vergleichen Sie die Antworten mit dem KI-gestützten neuen Bing."Entdeckt wurde diese Einblendung von Twitter-Nutzer Vitor de Lucca. Laut de Lucca ist dieser Hinweis in der Dev-Version des Microsoft-Browsers aufgetaucht, Windows Central meint aber, dass es durchaus wahrscheinlich ist, dass das für alle Ausgaben von Edge verteilt wird. Denn die Redmonder testen solche Features häufig mit einer Untergruppe von Nutzern, die sowohl Edge Dev als auch Edge Canary in Verwendung haben.Derzeit kann man das allerdings nicht allgemein testen, da hierfür ein Zugang zu Bard benötigt wird, die Google-KI sich aber in einer nicht allgemein verfügbaren Preview-Phase befindet. Neu ist diese Taktik für Microsoft nicht, speziell hinsichtlich Google. Denn man hat in Vergangenheit immer wieder auf Google mit dem Finger gezeigt und ist (zu) aggressive Kampagnen gegen den Suchmaschinenriesen gefahren.