Microsoft erwog Bing-Verkauf an Apple, um Google zu schaden

Derzeit wird in den USA untersucht, ob Google zu viel Marktmacht hat. Dabei spielt natürlich Microsoft eine wichtige Rolle, denn der Redmonder Konzern betreibt mit Bing den einzigen zahlenmäßig ansatzweise rele­vanten Konkurrenten. Doch man wollte Bing an Apple verkaufen.

Apple: Wir machen alles außer Suchmaschinen

Sondierungsgespräche

Zusammenfassung Kartellverfahren untersucht Googles Marktmacht in den USA

Microsoft erwog 2020, Bing an Apple zu verkaufen

Apple hat keine eigene Suchmaschine, verwendet stattdessen Google

Verkauf von Bing hätte Google als Suchmaschine abgelöst

Gespräche zwischen Microsoft und Apple waren nur sondierend

Apple verdient jährlich 4-7 Milliarden Dollar durch Google

Microsoft zog Angebot zurück, da Apple kein Interesse an Bing hatte

Es ist schon lange ein kleines Kuriosum des Technik-Geschäfts, dass Apple zwar alle nur denkbaren Hard- und Software-Lösungen in seinem Angebot hat, sich dort aber ausgerechnet keine Suchmaschine befindet. Stattdessen ist auf Apple-Geräten Google voreingestellt.Dies sowie die Rolle von Bing steht auch im Mittelpunkt des aktuellen Kartellverfahrens. Microsoft- sowie Apple-Manager haben bereits in den vergangenen Tagen durch Aussagen aufhorchen lassen, die nicht immer freundlich gegenüber dem jeweils anderen sind. Erst gestern meinte ein Microsoft-Manager, dass Bing für Apple nur "Druckmittel" gegen Google sei.Doch das bedeutet nicht, dass man hinter den Kulissen nicht dennoch ausführlich miteinander spricht, ganz im Gegenteil. Denn aktuell berichtet Bloomberg , dass Microsoft im Jahr 2020 erwogen hat, seine Suchmaschine Bing an Apple zu verkaufen. Das hätte automatisch Google als voreingestellte Suchmaschine abgelöst.Microsoft-Manager haben sich auch mit Eddy Cue, dem für Dienste zuständigen Apple-Manager getroffen, um einen Verkauf zu besprechen. Allerdings kann man hier nicht von Verhandlungen sprechen, laut Bloomberg waren die Gespräche nur sondierend und hatten nie ein fortgeschrittenes Stadium erreicht, so die Quellen des Wirtschaftsportals.Apple hat sich die Argumente von Microsoft also wohl angehört, letztlich sprach für das kalifornische Unternehmen aber das Geld eine klare Sprache, den Deal mit Google nicht anzurühren. Denn bis 2020 nahm Apple nach Angaben des US-Justizministeriums jährlich zwischen vier und sieben Milliarden Dollar aus der Vereinbarung mit Google ein. Das ist auch der Grund, warum man keine besondere Lust hatte, Bing zu übernehmen und Microsoft das Angebot zurückzog.