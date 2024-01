Edge heißt auf Android und iOS jetzt "Microsoft Edge - KI-Browser"

Es ist alles andere als ein Geheimnis, dass Microsoft seit gut einem Jahr voll auf die Karte KI setzt, konkret geht es hier um generative KIs bzw. Large Language Models (LLMs). Das Redmonder Unternehmen hat noch lange nicht genug und vermarktet den KI-Aspekt immer offensiver.

Microsoft (Edge) setzt auf künstliche Intelligenz

Zusammenfassung Microsoft setzt verstärkt auf KI, besonders auf LLMs

Edge-Browser nach Chromium-Umstieg weitverbreitet

Neupositionierung von Edge als KI-Browser geplant

App heißt nun "Microsoft Edge: AI Browser" auf Mobilgeräten

Beschreibung betont KI-Funktionen für verbessertes Browsen

Nutzerreaktionen auf neuen Namen sind gemischt

Microsofts Fokus auf KI durch Investition in OpenAI motiviert

Microsoft konnte sich beim Edge-Browser im zweiten Versuch und dem Umstieg auf Chromium erfolgreich neu erfinden, seither ist Edge auf vielen Systemen zu finden. Nun wollen sich die Redmonder ein weiteres Mal an einer Art Neufokussierung versuchen, denn man will Edge als KI-Browser positionieren.Denn seit Kurzem hat der Browser auf Android und iOS einen neuen Namen bzw. Untertitel: So heißt die App mittlerweile offiziell " Microsoft Edge: KI Browser ", damit will man natürlich betonen, dass künstliche Intelligenz ganz weit oben auf der Anwendungsagenda steht.Das wird auch aus der Beschreibung deutlich, dort kann man wohl nicht häufiger betonen, was für das Unternehmen besonders wichtig ist: "Microsoft Edge ist Ihr KI-basierter Browser mit integrierten KI-Funktionen für ein verbessertes Browsing-Erlebnis, einschließlich des neuen Copilot in Edge, mit dem Sie mehr finden, schaffen und erreichen, als Sie je mit einem intelligenten Browser für möglich gehalten hätten."Bei den Nutzern hat der neue Name gemischte Reaktionen zur Folge, wie Neowin berichtet: Die einen meinen, dass der Name "KI-Browser" zu weit hergeholt ist, andere meinen, dass dieser Begriff durchaus gerechtfertigt ist, da der integrierte Copilot tatsächlich viele praktische KI-Funktionalitäten mit sich bringt.Überraschend ist dieser Schritt nicht, denn in den vergangenen Monaten hat Microsoft intensiv auf ChatGPT, Dall-E und Ähnliches gesetzt. Grund hierfür ist eine milliardenschwere Investition in OpenAI , die Macher der zuvor erwähnten KI-Lösungen.