Microsoft Edge 121 bringt endlich AVIF-Unterstützung

Die neue Edge Beta-Version war erst vor wenigen Tagen gestartet. Nun bestätigt einer der Edge-Entwickler eine Neuerung, die so bislang nicht in den Release Notes stand: Edge 121 kommt mit AVIF-Unterstützung.Die Änderung wurde auf Mastodon von Patrick Brosset vom Edge-Entwicklungsteam angekündigt: "Sie können die AVIF-Unterstützung in Microsoft Edge bereits testen, indem Sie die neueste Beta-Version von der offiziellen Website herunterladen. Rufen Sie diese Website auf, um zu prüfen, ob Ihr Browser AVIF unterstützt. Falls nicht, wird die Website auf das JPEG-Format zurückgreifen."Microsoft hat sich für den Support dieses Formats viel Zeit gelassen. Einen ersten Hinweis darauf, dass das Edge-Team an der Unterstützung arbeitet, gab es Anfang des Jahres.Nun scheint die Integrationsentwicklung bei Microsoft vor dem Abschluss zu stehen. Chrome wurde bereits im Jahr 2020 AVIF-kompatibel, und zwar mit der Version 85 von Google Chrome. Bei Mozilla Firefox startete die AVIF-Unterstützung im Oktober 2021 und Apple Safari kam im September 2022 in iOS 16, iPadOS 16 und macOS Ventura hinzu.Vor ein paar Tagen hat Microsoft Edge 121 im Beta-Channel für die letzten Tests freigegeben, bevor es Ende des nächsten Monats in den Stable-Channel verschoben wird.Microsoft plant, Edge 121 im Stable Channel in der Woche vom 25. Januar 2024 zu veröffentlichen. Zu den weiteren Änderungen in Version 121 gehört ein überarbeitetes Update-Erlebnis, wobei die Updates von den Einstellungen in den Abschnitt "Browser Essentials" in der Seitenleiste verschoben wurden.