Microsoft Edge: So stoppt man die Übermittlung von Telemetrie-Daten

Microsoft will seinen Browser immer weiter verbessern und führte dafür zuletzt umfangreichere Telemetrie-Funktionen ein. Das kann für den Nutzer durchaus von Vorteil sein. Allerdings sorgt dies auch dafür, dass Microsoft allerlei Informationen bekommt, die der Anwender vielleicht lieber für sich behalten will.Das betrifft beispielsweise auch Sucheingaben bei Webseiten. Teils werden diese eben nicht nur zum jeweiligen Anbieter geschickt, sondern auch zum Browser-Hersteller, damit dieser unter anderem die Performance solcher Eingaben prüfen kann, berichten die Kollegen von Sempervideo Die Telemetrie-Datenübermittlung lässt sich allerdings recht einfach deaktivieren - wenn auch nicht im Browser selbst. Man muss lediglich den Registry-Editor starten und sich dort in den Schlüssel "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge" durchklicken - oder diesen notfalls anlegen. In diesem wird nun ein DWORD (32-bit)-Wert mit der Bezeichnung "Edge3PSerpTelemetryEnabled" angelegt, der anschließend den Wert 0 hat, was eine deaktivierte Telemetrie-Erfassung bedeutet.