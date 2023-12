Edge: Microsoft testet neues Verhalten beim Schließen des letzten Tabs

Microsoft könnte das Verhalten des Edge-Browsers beim Schließen des letzten offenen Tabs bald so ändern, dass dies nicht mehr zum Beenden des gesamten Browsers führt. Damit würde das Unternehmen Jahre später auf entsprechendes Feedback reagieren.

Wer aktuell den Edge-Browser von Microsoft in den jüngsten Versionen aus dem Dev- und Canary-Channel nutzt, hat vielleicht eine kleine, aber deutliche Veränderung im Umgang mit den Tabs am oberen Rand bemerkt. Wer das letzte Tab schließt, dürfte in vielen Fällen jetzt nicht mehr erleben, dass sich das Browser-Fenster schließt. Stattdessen wird ein neues Tab mit der jeweiligen Startseite geöffnet.Dieses Verhalten wurde von X/Twitter-User Leopeva64 bemerkt, der das Ganze auch in einem kurzen Video dokumentiert hat. Das Öffnen eines neuen Tabs anstelle des Schließens des Browser-Fensters ist an sich keine Neuerung. bei Opera, Firefox und anderen Browsern lässt sich ein solches Verhalten ab Werk vom Nutzer konfigurieren. Bei Edge gab es schon vor dem Launch Rufe nach einem entsprechenden Umgang mit dem letzten Tab.Das geänderte Verhalten beim Schließen des letzten Browser-Tabs kann bei den Testversionen von Microsoft Edge entweder direkt - je nach Verfügbarkeit - oder mittels einer modifizierten Verknüpfung nutzen. Dazu muss in den per Rechtsklick auf die Verknüpfung zugänglichen Einstellungen der Bereich "Eigenschaften" ausgewählt werden.Dort findet man dann das Feld "Ziel", in dem eine Leertaste und dann Folgendes einzugeben ist:. Hat man dies erledigt, wird die Änderung mit dem Klick auf "OK" gespeichert. Startet man den Browser dann über den modifizierten Shortcut, sollte das Verhalten beim Schließen des letzten Tabs entsprechend angepasst sein.Natürlich gibt es nach wie vor diverse Methoden, um den Browser vollständig zu schließen. Das klassische "Alt+F4" ist sicherlich eine bevorzugte Methode, man kann aber auch ganz einfach auf das "X"-Feld rechts oben klicken, um den Browser zu beenden. DIe Wege über das Menü und den Rechtsklick auf das Taskleisten-Symbol stehen natürlich ebenfalls weiterhin offen.Noch ist offen, ob Microsoft das Verhalten beim Schließen des letzten Tabs bald auch in den stabilen Ausgaben von Edge dauerhaft ändern will. Es wäre zu hoffen, dass man auf eine Auswahlmöglichkeit setzt, sodass die Anwender den Umgang ganz nach Belieben anpassen können.