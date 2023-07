Microsoft nennt Details und Release-Zeitraum von Windows 11 23H2

Dieser Tage haben die meisten Nutzer von Windows 11 mit einer aktuellen Version das als Moments 3 bekannte Update erhalten. Doch das ist nicht die einzige Aktualisierung, die es dieses Jahr geben wird, denn im Herbst wird Version 23H2 kommen. Dazu gibt es nun Neues.

Code von Windows 11 23H2 kommt früher

Zusammenfassung Windows 11 erhält aktuell das "Moments 3"-Update, im Herbst 23H2.

Microsoft ändert regelmäßig seine Update-Politik.

23H2 wird im 4. Quartal 2023 kommen.

23H2 wird als "Enablement Package" auf 22H2 aufgespielt.

22H2 und 23H2 verwenden gleichen Quellcode.

Microsoft-Kenner haben sich mittlerweile daran gewöhnt, dass es nur noch ein großes Update pro Jahr gibt, allerdings ändert der Redmonder Konzern hier regelmäßig seine Pläne bzw. Update-Politik - die "Moments" genannten Updates, die eine Art "Feature-Drop" sind, wie man sie von Smartphone-Betriebssystemen kennt, sind hier ein anschauliches Beispiel.Das nächste "große" Update, wie es sie seit dem Start von Windows 10 gibt, kommt aber und nennt sich 23H2. Diese Nomenklatur hat Microsoft bereits vor einer Weile eingeführt und man kann daran unschwer erkennen, dass diese Aktualisierung für das zweite Halbjahr 2023 vorgesehen ist. Dieses hat genau genommen aber bereits begonnen und nun hat Microsoft konkretisiert, wann das Update kommen wird - laut derzeitigen Plänen jedenfalls.In einem Update für die Windows Client Roadmap schreibt Microsoft nun, dass 23H2 im vierten Quartal des Jahres kommen wird. Das ist allerdings keine große Überraschung, denn traditionell werden derartige Updates im Oktober oder November freigegeben. Microsoft hat sich aber auch zum Wie geäußert und schreibt, dass Nutzer das 23H2-Update früher auf ihren Rechnern haben werden, als sie es tatsächlich nutzen können.Denn das verhältnismäßig kleine 23H2 hat dieselbe Codebasis wie 22H2, das Update selbst wird ein "Enablement Package" sein. Voraussetzung ist nur, dass man bereits zuvor auf Windows 11 22H2 aktualisiert hat.Dazu schreibt Microsoft: "Die kommende Version 23H2 von Windows 11 hat denselben Wartungszweig und dieselbe Codebasis wie Windows 11, Version 22H2. Was bedeutet das für euch? Wenn ihr Windows 11, Version 22H2, verwendet, ist es ein einfaches Update auf Version 23H2 über ein kleines Aktivierungspaket (Enablement Package; eKB). Erinnert ihr euch an das Update von Windows 10, Version 1903 auf 1909? Oder wie ihr die letzten Updates ab Windows 10, Version 20H2 bis 22H2, durchgeführt habt? Es wird so einfach sein. Und da beide Versionen denselben Quellcode verwenden, müsst ihr euch keine Gedanken über die Kompatibilität von Anwendungen oder Geräten zwischen den Versionen machen."