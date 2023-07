Mit dem anstehenden Windows 11 23H2-Update soll nicht nur der Datei-Explorer, sondern auch das Startmenü eine Vorschaufunktion erhalten. Microsoft weitet dafür den "Empfohlen"-Bereich für zuletzt hinzugefügte und meistverwendeten Apps aus - erste Bilder zeigen die Features.

Frischzellenkur für die "Empfohlen"-Elemente

Die Anzeige von neuen oder oft genutzten Apps und Dateien im sogenannten "Empfohlen"-Bereich des Startmenüs ist vielen Windows 11-Nutzern ein Dorn im Auge. Ab Werk gibt es derzeit keine Möglichkeit, diese auszublenden. Lediglich die Beschränkung auf zwei Zeilen oder aber die Erweiterung auf mehr Empfehlungen ist über die Einstellungen (Personalisierung -> Start) möglich.Im Zuge des Windows 11 22H3-Updates versucht Microsoft, den "Empfohlen"-Bereich sinnvoll(er) zu gestalten, in dem man eine neue Vorschaufunktion einführt. Ähnlich der Vorschau für gruppierte Fenster innerhalb der Taskleiste sollen kleine Icons bzw. Thumbnails - etwa von Bildern - per Mouse-Over einen ersten Ausblick in einem größeren Format bieten.Das neue Vorschau-Feature wird derzeit zumindest rudimentär innerhalb der Windows 11 Insider-Preview im Dev-Kanal getestet. Deutlich weiter ist hier bereits der Datei-Explorer, der mit einem ähnlichen neuen "Empfohlen"-Bereich samt Vorschaubilder erst vor wenigen Tagen aus dem Dev- in den stabileren Beta-Kanal gewechselt ist.Somit scheint Microsoft einen neuen roten Faden und Wiedererkennungswert für den in die Kritik geratenen "Empfohlen"-Bereich aufbauen zu wollen. Ob dieser von Windows 11-Nutzern mit dem kommenden 23H2-Update angenommen wird, bleibt abzuwarten. Für viele wäre eine Option zur Deaktivierung der Funktion derzeit ein (noch) größerer Wunsch.