Microsoft verrät Windows 11 23H2-Mindestsystemanforderungen

Microsoft bereitet sich derzeit auf den Start des großen Windows 11 Version 23H2-Updates vor. Dazu gehört auch, dass das Windows-Team jetzt über die Systemanforderungen informiert - und die sind wie erwartet gleich geblieben.

Microsoft informiert Hardware-Partner

Info zum Zertifizierungsstatus

"Microsoft freut sich, die Veröffentlichungsvorschau des jährlichen Feature-Updates für Windows 11, Version 23H2, anzukündigen, das denselben Wartungszweig und dieselbe Codebasis wie Windows 11, Version 22H2, nutzt und über ein Enablement-Paket (eKB) bereitgestellt wird.

Es ist nicht geplant, den von der HLK ausgestellten Zertifizierungsstatus zu aktualisieren: Der Zertifizierungsstatus, der für die HLK für Windows 11, Version 22H2, verwendet wurde, nämlich "Zertifiziert für die Microsoft Windows 11 Client-Familie, Version 22H2", wird auch für diese HLK-Veröffentlichung für das Windows 11, Version 23H2-Update verwendet."

Windows 11 System-Check

Die wichtigsten Neuheiten im Überblick

Mit dem vor Kurzem erfolgtem Start eines Windows 11 23H2-Builds im Release Preview-Kanal ist klar, dass sich der Konzern auf der Zielgeraden der Entwicklung befindet. Eben auf dieser Zielgeraden werden nun auch alle Partner über wichtige Änderungen informiert.Wie das Online-Magazin Neowin entdeckt hat, gibt es dazu nun im TechCommunity-Blog einen neuen Beitrag über die Zertifizierung des Windows Hardware Compatibility Programms (kurz WHCP) für Windows 11 Version 23H2.Anhand dieser Zertifikate können Herstellern ihren Kunden darlegen, dass ihre Hardware mit Windows 11 kompatibel ist - daher sind die neuen Informationen aus diesem Programm nun auch so interessant.Sie zeigen, dass sich keine nennenswerten Änderungen im Vergleich zur Vorgängerversion 22H2 ergeben haben und daher kann man auch sagen, dass die Systemanforderungen unverändert geblieben sind. Microsoft schreibt sogar, das eine neue Zertifizierung für 23H2 nicht notwendig ist. In dem TechCommunity-Blogbeitrag erklärt Microsoft:Zusammengefasst kann man sagen, dass alle Nutzer, die jetzt bereits Windows 11 in Version 22H2 anwenden, mit ihrer Hardware auch kein Problem mit dem Update auf 23H2 bekommen sollten - zumindest keine, die eine Aktualisierung grundlegend unmöglich machen könnten.Ihr könnt euren PC mithilfe dieses Tools prüfen, ob er Windows-11-fähig ist: