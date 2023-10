Moment 4 ist da: Neues Windows 11-Update aktiviert alle Funktionen

Microsoft startet ab sofort mit der breiten Verteilung des Windows 11 Moment 4-Updates . Der neue Datei-Explorer, weitere Archivformate, Taskleisten-Verbesserungen und Co. stehen somit nun allen Nutzern zur Verfügung. Der Patch erscheint dabei unabhängig von Version 23H2.

Verteilung kommt in Fahrt

Highlights des "Moment 4"-Updates

Zusammenfassung Microsoft startet breite Verteilung des Windows 11 "Moment 4"-Updates

Patch KB5031455 aktiviert nahezu alle Funktionen des Herbst-Updates

Update ist optional und wird als nicht sicherheitsrelevant eingestuft

"Moment 4" muss manuell per Windows Update installiert werden

Automatische Installation erfolgt zum nächsten Patch Day am 14.11.2023

Verbesserungen an Datei-Explorer, Archivformaten, Taskleiste & Co.

Neuer KI-Assistent für Windows 11 in Deutschland noch nicht verfügbar

Nach einem langsamen Start des "Moment 4"-Rollouts im September 2023, aktiviert der jetzt veröffentlichte Patch KB5031455 (Build 22621.2506) nahezu sämtliche Funktionen, die einst für das große Herbst-Update auf Windows 11 23H2 geplant waren. Vorab hatten wir die Neuerungen bereits in unserem Test zum Windows 11 2023 Update unter die Lupe genommen.Das kumulative Update wird von Microsoft bekanntlich als nicht si­cher­heits­re­le­vant eingestuft und steht daher vorerst optional zur Verfügung. Wer die Aktualisierung bereits jetzt anstoßen möchte, muss in den Einstellungen für Windows Updates die Option "Erhalten Sie die neuesten Updates, sobald sie verfügbar sind" aktivieren und im Anschluss manuell nach Updates suchen.Die automatische Installation des Windows 11 "Moment 4"-Updates erfolgt wie üblich zum nächsten Microsoft Patch Day, der für den 14. November 2023 geplant ist. Bis dahin wird der Download nur frühentschlossenen Nutzern angeboten. Wann genau Microsoft das theoretisch baugleiche 23H2-Update nachschiebt, ist bisher unklar.Das Sammelsurium an Verbesserungen ist vergleichsweise umfangreich, wie auch Microsofts Patch Notes zum "Moment 4"-Update zeigen. Neben einer Vielzahl von Bugfixes stehen vier Kernthemen im Mittelpunkt: Copilot, Datei-Explorer, Archivformate und die Taskleiste.Während der KI-Assistent für Windows 11 in Deutschland weiter auf sich warten lässt, bringt der Patch den optisch leicht aufgefrischten Datei-Explorer samt Katalog für Bilder und Videos sowie die native Unterstützung der Archiv-Da­tei­for­ma­te .rar, .7z und .tar. Weiterhin können App-Gruppierungen an der Taskleiste (endlich) gelöst werden und die Ein­stel­lun­gen erhalten eine neue Startseite. Mehr dazu in unserem Überblick