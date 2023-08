Wann erscheint GTA 6 ? Eine Frage, die in den letzten Jahren für wilde Spekulationen sorgte. Nun bringt Rockstar-Mutter Take-Two einmal mehr Licht ins Dunkel und stellt erneut einen Release-Termin von Grand Theft Auto VI ab April 2024 in Aussicht - samt Rekordeinnahmen.

GTA 6 soll Milliarden in die Kassen spülen

Klare Release-Aussichten zwischen den Zeilen

Zusammenfassung Take-Two stellt erneut Rekordeinnahmen ab April 2024 in Aussicht.

Release von GTA 6 frühestens ab April 2024 erwartet.

Vorgänger GTA 5 gehört zu den meistverkauften Spielen weltweit.

Ankündigung, Trailer oder Infos über Setting könnten bevorstehen.

Entwicklungskosten von mehr als 1 Mrd. US-Dollar.

Mit über 180 Millionen verkauften Exemplaren gehört GTA 5 nach Minecraft zu den meistverkauften Spielen weltweit. Entsprechend klingeln die Kassen bei Rockstar Games und der Muttergesellschaft Take-Two. Die Ankündigung einer deutlichen Umsatzsteigerung des Publishers geht somit immer einher mit neuen Gerüchten rund um den Release des Nachfolgers - Grand Theft Auto VI (GTA 6).Bereits im Mai gab Take-Two-CEO Strauss Zelnick eine mehr als positive Umsatz­prognose für das Geschäftsjahr 2025 ab ( wir berichteten ). Zwischen dem 1. April 2024 und dem 31. März 2025 wird mit einem Nettoumsatz von über 8 Milliarden US-Dollar gerechnet. Ein enormer Sprung im Vergleich zum laufenden Geschäfts­jahr, in dem das Unternehmen einen Umsatz von 5 Milliarden US-Dollar erwartet.Anlässlich der Veröffentlichung jüngster Quartalszahlen unterstreicht Zelnick einmal mehr, dass mit GTA 6 frühestens ab April 2024, spätestens aber im ersten Quartal 2025 zu rechnen sein dürfte. "Wir bleiben zuversichtlich, dass wir unser Un­ter­neh­men für einen bedeutenden Wendepunkt im Geschäftsjahr 2025 positionieren, von dem wir glauben, dass er neue Rekorde bei der operativen Leistung mit sich bringen wird", gab der CEO gegenüber GamesBeat an.Auf die Frage nach dem Grund, warum sich Zelnick so zuversichtlich für ein gutes Geschäftsjahr 2025 zeigt, antwortete der Take-Two-Chef: "Unser früherer Veröffentlichungsplan." Zwischen den Zeilen ist Experten (via GamesRadar ) zufolge deutlich zu lesen, dass die Veröffentlichung von GTA 6 nicht länger in den Sternen steht, sondern vom Publisher bereits konkret eingetaktet wird.Eine offizielle Ankündigung, ein erster Trailer oder überhaupt Informationen über das Setting von Grand Theft Auto VI könnten somit kurz bevorstehen. Es wäre nicht unüblich, den GTA 6-Hype rund ein Jahr im voraus langsam aufzubauen. Schließlich sollen die prognostizierten Entwicklungskosten von mehr als einer Milliarde US-Dollar ( wir berichteten ) zeitnah wieder eingespielt werden.