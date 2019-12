GTA 6: Alle wichtigen Infos, Gerüchte und Termine im Überblick

In diesem Special zum kommenden Open-World-Shooter Grand Theft Auto 6 sprechen wir über alle vorliegenden Informationen zu GTA 6. Ebenso werden Gerüchte über die Spielwelt, den möglichen Starttermin und Preise beleuchtet. Als Hub wird dieser Artikel stetig aktualisiert.

Kurzer Trailer deutet Spielwelt in Südamerika an

Weitere Gerüchte rund um den Release-Termin von GTA 6

GTA 6: Wurde mit der Entwicklung des Spiels bereits begonnen?

GTA 6: Neue Städte oder doch wieder ballern in den USA?

GTA 6: Steht der Release-Termin für Deutschland schon fest?

GTA 6: Welcher Preis wird in Deutschland fällig?

GTA 6: Kommt das Spiel exklusiv für die PlayStation 5?

Miami Morning Star

Direkt zu den Themen Entwicklung Preise und zu den Gerüchten rund um eine PS5-Exklusivität Nachdem der erfolgreiche Open-World-Shooter GTA 5 nun schon bald sechs Jahre auf dem Buckel hat und selbst auf dem Windows-PC bereits seit knapp vier Jahren gespielt werden kann, fragt man sich natürlich, ob das Entwicklerstudio Rockstar Games bereits an Grand Theft Auto 6 arbeitet. Eine offizielle Aussage dazu gibt es seitens des Konzerns (noch) nicht, es lassen sich jedoch Anzeichen erkennen, dass die Arbeiten bereits begonnen haben könn­ten.Nach dem Ansturm auf den ebenso beliebten Western-Titel Red Dead Redemption 2 und ei­ner kurzen Verschnaufpause, veröffentlichte Rockstar eine ganze Reihe neuer Stel­len­an­zei­gen. Üblicherweise deutet das in der Gaming-Branche meist darauf hin, dass die Ar­bei­ten an ei­nem grö­ße­ren Projekt beginnen oder deutlich intensiviert werden sollen. Vor al­lem die Anforderungen an die Bewerber zeigen, dass ein neues Spiel wie GTA 6 in der Mache sein könnte. Unter anderem sucht man nach Spezialisten für Gesichtsanimationen und Physik-Engines.Zusätzlich haben bereits einige Leaks bei Pastebin angedeutet, dass die Arbeiten an GTA 6 voranschreiten. Weiterhin hat ein angeblicher Grafikdesigner von Rockstar Games aus Indien seinen Lebenslauf damit aufgewertet, Autodesigns für den kommenden Open-World-Shooter entwickelt zu haben.Im fünften Teil der Grand Theft Auto-Serie streift man durch die Straßen von Los Santos, einer Stadt, die Los Angeles nachempfunden wurde. Nordamerikanische Schauplätze haben es dem Entwickler angetan, doch sind auch exotischere Orte im Gespräch. So wurde von Insidern lange Zeit auf Locations wie Bogota oder Tokio gesetzt. Scheinbar sei letztere Stadt aufgrund ihres Straßennetzes aber nur schwer umzusetzen. Der Verkehr ist auch ein Thema, warum das britische London von der Liste potenzieller Orte gestrichen werden könnte. Schließlich herrscht hier der "komplizierte" Linksverkehr.Zu guter Letzt wird über Paris und natürlich über amerikanische Klassiker wie San Diego und Miami diskutiert, doch hier will man sich auf noch keinen Kandidaten so wirklich fest­le­gen. Die Stadt im US-Bundesstaat Florida war bereits in GTA Vice City Dreh- und Angelpunkt. Zudem wären hier Reisen nach Südamerika denk­bar, woraus sich auch der Codename "Project Americas" ableiten lassen soll. Im Ge­spräch ist zudem, dass man in GTA 6 mit einem weiblichen Hauptcharakter spielen kann. In den letzten Spielen der Reihe war man stets mit ei­nem männlichen Protagonisten unterwegs. Für viele wäre das eine willkommene Abwechslung.Hoch im Kurs stehen derzeit jedoch vor allem die beiden Städte New York und Miami, die für Grand Theft Auto 6 integriert werden sollen. Natürlich in bekannter Form von Liberty City (GTA 3 + 4) und Vice City. Darauf deuten bereits einige Leaks hin und auch Insider rechnen stark mit diesen Schauplätzen. Schenkt man diversen Gerüchten Vertrauen, wird auch Los Santos wieder eine Rolle spielen, was die Spielwelt auf insgesamt drei Städte anwachsen lassen könnte. Bestätigt wurden sie von Rockstar allerdings noch nicht.In einem neuen Trailer zum GTA Online-DLC "The Diamond Casino Heist" wollen Fans zudem eine direkte Anspielung auf eine Spielwelt in Südamerika gefunden haben, die Teil von Grand Theft Auto 6 werden könnte.Wahrscheinlich scherzhaft äußerste sich Dan Houser, Chef von Rockstar Games, in einem In­ter­view mit dem GQ-Magazin zum Release von GTA 6. Demnach wolle man das Spiel nicht ver­öf­fent­li­chen solange Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Wür­de man diese Aussage für bare Münze nehmen, wäre ein Starttermin im Jahr 2021 denk­bar. Ex­per­ten gehen allerdings davon aus, dass 2021 wohl frühestens eine erste An­kün­di­gung zu Grand Theft Auto 6 ansteht. Man sollte also eher damit rechnen, dass Take-Two und Rockstar im Jahr 2022 mit dem nächsten GTA in Deutschland an den Start gehen.Interessant sind auch die Spekulationen rund um einen Marktstart parallel zu den beiden Next-Gen-Spielekonsolen Microsoft Xbox Series X und Sony PlayStation 5 (PS5) . Laut di­ver­sen Aussagen soll die aktuelle Konsolen-Generation nicht genug Leistung bieten, um den neuen Teil von Grand Theft Auto bewältigen zu können. Beide Systeme werden im Herbst oder Winter des nächsten Jahres 2020 erwartet. Ob bis dahin die Ent­wick­lungs­ar­bei­ten an GTA 6 abgeschlossen sein werden, steht allerdings noch in den Sternen.Ebenso spekulativ wie zum Release von Grand Theft Auto 6 kann man sich auch nur zum mög­li­chen Preis des Titels äußern. Zwar wird in der Community über diverse GTA-6-Editionen (Standard, Gold, Ultimate etc.) gemunkelt, doch etwas wirklich Handfestes ist bei diesen Ge­rüch­ten nicht dabei. Bleibt sich Rockstar Games treu, wird wahrscheinlich auch der sechs­te Teil zuerst für die Microsoft Xbox und die Sony PlayStation erscheinen, in welcher Ge­ne­ra­tion sich diese beiden dann auch immer befinden werden. Zudem setzte der Ent­wick­ler bis­her immer auf eine Vollpreisversion (ca. 50-70 Euro) und schob später Bundles mit Pa­ke­ten für GTA Online nach.In letzter Zeit standen Gerüchte im Raum, dass Grand Theft Auto 6 nur für die PS5 er­schei­nen soll. Grundlage dieser Spekulation waren Informationen von Börsenanalysten, die ei­nen stei­gen­den Aktienkurs bei Take-Two darauf zurückführten, dass Sony Interesse an der Über­nah­me des Spie­le­ent­wick­lers haben soll. Alle Beteiligten machten nach einem Aufschrei in der GTA-Com­mu­ni­ty einen Rückzieher und dementierten, diese Aussagen je getroffen zu ha­ben. Ein exklusiver Release für die möglicherweise kommende PlayStation 5 wäre für Rock­star Games wahrscheinlich ein Schuss ins eigene Bein. Schließlich läuft das Geschäft mit den Ein­nah­men aus GTA Online prächtig und mit einem Fern­blei­ben vom Xbox- und PC-Markt würde man zwei wichtige Geldhähne zudrehen.Was allerdings anzunehmen ist, ist, dass Sony versucht Grand Theft Auto 6 zumindest zeit­ex­klu­siv für die PlayStation 5 zu gewinnen. Es ist also nicht auszuschließen, dass man den Open-World-Shooter in den ersten Wochen oder Monaten nach seinem Release exklusiv auf der PS5 spielen wird. PC-Spieler werden sich hingegen wahrscheinlich wie üblich noch deut­lich län­ger ge­dul­den müssen, bis es zu einer entsprechenden Portierung kommt. Rock­star Games ist jedoch auch als Partner des kommenden Streaming-Dienstes Google Stadia aktiv und könnte die Konsolen-Version vielleicht sogar direkt zum Start auch hier an­bie­ten. Das würde den Weg für PC-Spieler frei machen, die dass Spiel dann jedoch über das In­ter­net streamen müssten.