GTA 6 in 2024? Publisher Take-Two sagt Riesenumsatz voraus

Der Spiele-Publisher Take Two Interactive Software hat jüngst seine Prognose für das kommende Jahr herausgegeben und dabei ein kräftiges Umsatzwachstum vorhergesagt. Gründe dafür nannte man zwar nicht, doch deutet sich damit der Launch von GTA 6 in 2024 an.

Nächstes Geschäftsjahr beginnt für Take-Two im April 2024

Zusammenfassung Take Two Interactive Software prognostiziert für das nächste Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum auf 8 Mrd. Dollar.

Launch von GTA 6 wahrscheinlich zwischen April 2024 und April 2025.

Umsatzwachstum nur mit einem Spitzentitel erreichbar, GTA 6 dürfte hierfür geeignet sein.

Verkäufe im Wert von 5,5 Mrd. Dollar für das gesamte Geschäftsjahr 2024 prognostiziert.

Aktienkurs des Publishers stieg im nachbörslichen Handel kräftig.

Take Two übertraf Erwartungen; Firmenchef Zelnick erwähnte kein GTA 6 ausdrücklich.

Release-Kalender enthält kaum große neue Titel, mit Ausnahme der "2K"-Serie und Star Wars: Hunters.

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg meldet, hat Take-Two gestern Abend seine Geschäftsprognose für 2024 veröffentlicht und damit für eine äußerst positive Reaktion der Börse gesorgt. Der Aktienkurs des Publishers hinter der Grand Theft Auto-Serie stieg im nachbörslichen Handel kräftig, da das Unternehmen mit seinen Zahlen nicht nur die Erwartungen übertraf, sondern auch andeutete, dass der lange erwartete sechste GTA-Teil wohl nächstes Jahr erscheinen soll.Für das aktuelle Geschäftsjahr gibt sich Take Two noch sehr konservativ, doch laut Firmenchef Strauss Zelnick geht man für das nächste Geschäftsjahr von einem Umsatz in Höhe von ganzen acht Milliarden Dollar aus. Bei Take Two beginnt das nächste Geschäftsjahr im April, so dass der Launch von GTA 6 sich wohl im Zeitraum zwischen April 2024 und April 2025 abspielen müsste.Man werde nach den aktuell enttäuschenden Zahlen wohl im Geschäftsjahr 2025, das im April des Kalenderjahres 2024 beginnt, wieder kräftiges Wachstum verzeichnen, auch weil "lange erwartete Spieletitel in der Pipeline" sind, so Zelnick. Natürlich erwähnte der Manager GTA VI nicht ausdrücklich, doch hält sich die Zahl der Projekte, die als große Umsatztreiber für Take Two infrage kommen, stark in Grenzen.So enthält der Release-Kalender des Unternehmens bisher kaum große neue Titel, wenn man von der "2K"-Serie von Sportspielen absieht. Auch der inzwischen zugekaufte Spiele-Publisher Zynga, der vor allem an Titeln für mobile Plattformen arbeitet, hat abgesehen von Star Wars: Hunters und einigen bisher nicht vorgestellten Titeln keine großen Projekte in Arbeit.Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 setzt Take-Two derzeit Verkäufe im Wert von 5,5 Milliarden Dollar an. Das enorme Wachstum von ganzen 2,5 Milliarden Dollar mehr Umsatz im nächsten Geschäftsjahr wäre wohl nur mit einem Spitzentitel zu erreichen - und genau das ist GTA6 mit einiger Wahrscheinlichkeit, haben die Vorgängerversionen doch seit der Einführung der ersten Ausgabe vor mittlerweile fast 25 Jahren stets für riesige Einnahmen gesorgt.