GTA-6-Leak wird witzige Werbung, Take-Two lässt sie sofort löschen

Es dürfte sich um eine bewusste Provokation handeln, die dazu dient, Aufmerksamkeit zu erhalten: Die Entwickler von Goat Simulator 3 haben Inhalte aus dem GTA-6-Leak für humorige Werbung genutzt. Take Two fand das gar nicht lustig und veranlasst die Löschung.

Mit GTA-6-Leak Werbung machen verspricht Aufmerksamkeit

"Dieses Video wurde aufgrund einer Beschwerde des Rechteinhabers deaktiviert."

Für GTA-Entwickler Take Two kommt das massive Leak aus der Entwicklung von GTA 6 dem Worst-Case-Szenario schon ziemlich nahe. Der Durst nach Informationen und die Fülle des Materials macht es für den Entwickler praktisch unmöglich, die Verbreitung zu verhindern. Trotzdem geht die Rechtsabteilung strikt gegen alles vor, was ihnen vor die Augen kommt. Das jüngste Video, das Szenen aus den GTA 6-Leaks nutzt, war aber auch kaum zu übersehen.Wie Games Radar schreibt, wollen die Entwickler von Goat Simulator 3 aktuell auf ihr neues Spiel aufmerksam machen. Vor Kurzem wurde dafür ein Clip veröffentlicht, der im bekannt albernen Stil des Spiels den Charakter "Shaun" vorstellt. Dabei machte sich die Marketingabteilung vom Entwickler Coffee Stain North auch einen Witz daraus, diesen Charakter in kurzen Sequenzen über Szenen aus dem GTA-6-Leak zu legen. Wenig später war das Video dann auch schon wieder von allen Plattformen verschwunden.Experte und Journalist Ben Turpin von Rockstar Intel bestätigte dann wenig später das, was schon von vielen Beobachtern vermutet worden war: "Take-Two hat eine Takedown-Notice gegen das Goat Simulator-Video erwirkt, angesichts eines coolen Marketing-Videos, das einen bearbeiteten Schnipsel des nächsten GTA-Titels aus den Leaks im September zeigte." Und aktuell scheint das Video, bis auf eine kurze Thumbnail-Preview , tatsächlich weitgehend aus dem Netz verbannt - für gewöhnlich wird der inoffizielle Reupload durch Dritte aber nicht lange auf sich warten lassen.